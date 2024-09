Jak Churchill vytáhl z klobouku nejpodivnější „tank“ druhé světové války

Část 1/3

Podivné vozidlo mělo řadu jmen, Neoficiálně se mu říkalo White Rabbit Number 6. (bílý králík číslo šest) jako odkaz na Churchillovu schopnost „tahat nápady z klobouku“. Oficiální kódové označení s cílem zamaskovat skutečný účel bylo Cultivator No.6.

Starý nápad pro novou válku

Země nikoho mezi dvěma řadami zákopů vedla za první světové války k vývoji tanků. Zdokonalení protitankových děl a výstavba opevnění Maginotovy linie a Siegfriedovy linie vedly k obavám, že vznikne podobná patová situace. Na základě těchto obav Churchill v listopadu 1939 oprášil svůj starý nápad z dob první světové války a pověřil sira Stanley Goodalla z ředitelství námořních konstrukcí DNC (Directorate of Naval Construction) Admirality, aby posoudil jeho proveditelnost.

Churchill uvažoval o vozidle, které by se dokázalo „prokopat“ zemí nikoho k nepříteli. Při pohybu těsně pod zemí by bylo imunní proti nepřátelské palbě s výjimkou „šťastných“ zásahů. Představoval si zákop zhruba 1.8×1,8 m, kterým by mohla následně nepozorovaně postupovat pěchota. Předpokládaná rychlost hloubení měla být kolem 7 km/h, aby se do rána podařilo dosáhnout nepřátelských linií.

Konstrukcí vozidla byla pověřena firma Ruston-Bucyrus z Lincolnu, což byl v té době výrobce největších rypadel na světě. Její konstruktéři zvažovali několik koncepcí. První se podobala soudobým razicím štítům, ale „kulatý“ profil zákopu příliš nevyhovoval. Řešení s bagrovací lžicí a nakládkou „přes hlavu“, podobné důlním rypadlům bylo zamítnuto kvůli nutnosti odvážet vytěženou zeminu. Nakonec byla zvolena koncepce s pluhem a frézovacími bubny.

Winston Churchill obhlíží svůj „výtvor“, vozidlo Nellie (Cultivator No.6).

Specializovaná firma Basset-Lowke postavila asi jeden metr dlouhý funkční model, který byl v přísném utajení přepraven v mahagonové rakvi do budovy Admirality, kde byl předveden Imperiálnímu generálnímu štábu. Při demonstraci v lednu 1940 se model úspěšně prokopával směsí písku a jílu. Díky Churchillovu nátlaku se podařilo vyčlenit prostředky na stavbu 240 strojů (!).

Mezitím se konstruktéři firmy Ruston-Bucyrus vyjádřili ve smyslu, že pokud bude schválená základní koncepce, není problém postavit širší verzi, která by dokázala hloubit zákopy dost široké pro průjezd tanků. Širší verze byla označená „Officer“, zatímco původní „Private“ nebo „Infantry“. Z původní objednávky mělo být 40 strojů upraveno na typ „Officer“.