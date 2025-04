Jméno neapolského Vaječného hradu vychází z legendy, podle které je v jeho útrobách ukryto vejce. Není to ovšem ledajaké vejce, alespoň co se týče jeho funkce. Legenda totiž praví, že rozbije-li se, přijde i zkáza hradu, a co víc, pohroma se snese na celou Neapol.