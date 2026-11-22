Když po válce začali v SSSR vyrábět novou generaci diesel-elektrických ponorek s větší výdrží (včetně větší výdrže pod vodou), jejichž vývoj ovlivnily také německé konstrukce, zejména typ XXI, vykrystalizoval požadavek francouzského námořnictva na nový hlídkový a protiponorkový letoun. V této roli tehdy Francouzi používali druhoválečné americké letouny Avanger, jejichž potenciál se s příchodem nových, byť zatím stále jen diesel-elektrických ponorek dost snižoval.
Vývoj protiponorkového (a logicky i protilodního, když dostane jiný cíl a příslušnou výzbroj) Breguetu Br.1050 Alizé navazoval na projekt Br.960 Vultur, který společnost představila v roce 1948. V případě Vulturu šlo o palubní bitevní letoun s hybridním pohonem, s jedním motorem turbovrtulovým a jedním proudovým. První z celkových dvou prototypů vzlétl v srpnu 1951, sériové výroby se však tento letoun nedočkal. Vývoj byl zastaven jako neperspektivní poté, co se stejnou koncepcí pohonu neuspěli v USA.
Při vývoji Breguetu Alizé využili konstruktéři nejen zkušeností z vývoje Vulturu, ale dokonce jeho druhý prototyp modifikovali na technologický demonstrátor nově vyvíjeného typu. Přestavěný stroj dostal označení Br.965 Épaulard. S hybridním pohonem pomocí dvou typově různých motorů se samozřejmě rozloučili. Pro zajištění dostatečného doletu dali přednost motoru turbovrtulovému před motorem proudovým.
V následujících třech letech vznikla pětice prototypových a předsériových strojů. První vzlétl 5. října 1956. Ty se podrobily intenzivním zkouškám, včetně provozu na letadlových lodích. Následně si francouzské námořnictvo objednalo 75 sériových Br.1050 Alizé, které byly mu dodány v letech 1959 až 1961. Dvanáct strojů se v roce 1961 vyrobilo pro Indii a několik dalších (zde se zdroje neshodnou na počtu) se jich k Indům dostalo později z francouzských přebytků.
Alizé byl celokovový dolnoplošník s příďovým podvozkem, a protože byl letounem palubním, měl konce křídla sklápěcí a vzadu pod trupem přistávací hák. Poháněl ho turbovrtulový motor Rolls-Royce Dart RDa.7 Mk 21 o výkonu 1 550 kW. Maximální rychlost (tzn. se zasunutu kupolí radiolokátoru) se pohybovala kolem 510 km/h, cestovní rychlost s vysunutou kupolí radiolokátoru 230 km/h, vytrvalost 5,2 hodiny.
Osádku letounu tvořili tři muži. Vpředu seděl pilot (vlevo) a vedle něj navigátor, za nimi a zády k nim operátor elektronických systémů. Hlavním detekčním prostředkem byl radiolokátor umístěný ve výsuvném pouzdře na spodní části trupu. Letoun dále nesl akustické bóje, které shazoval do moře z přídí podvozkových gondol. Alizé mohl vyhledávat a sledovat ponorky i hladinové lodě.
Trupová pumovnice pojala jedno protiponorkové torpédo nebo tři hlubinné pumy. Další závěsníky byly pod křídlem. Proti cílům na hladině tak bylo možné nést pod každou polovinou křídla po jedné řízené střele Nord AS.11 nebo AS.12, což byly primárně střely protitankové, řízené po drátě. Jen pro představu, že to nebylo nic velkého, tak menší AS.11 měla bojovou hlavici o hmotnosti 6,8 kg a dosah 3 kilometry, zatímco větší AS.12 měla bojovou hlavici o hmotnosti 28 kg a dosah maximálně 8 kilometrů. Další možností pak byly samozřejmě střely neřízené.
Služba v barvách francouzských a modernizace
Breguet Br.1050 Alizé se stal důležitou součástí francouzského palubního letectva, kdy operoval z letadlových lodí Arromanches, Clemenceau a Foch. V průběhu služby se postupně rozšiřovalo spektrum jeho úkolů a v podstatě tak můžeme ten letoun považovat za víceúčelový.
Už v letech 1964 až 1965 prošlo třicet letounů první úpravou, která zlepšila jejich zbraňové systémy a schopnosti využívat akustické bóje. Zásadní modernizace ale přišly později. V roce 1977 bylo rozhodnuto o přestavbě 28 strojů na standard ALM (Alizé modernisé). Modernizované stroje dostaly nový radiolokátor Thomson Iguane, vylepšené navigační a komunikační vybavení, systém elektronického průzkumu ARAR 12A a modernější zařízení pro zpracování signálů z akustických bójí.
Francouzská letadlová loď Foch, rok 1992. Letouny Breguet Alizé v 6 kusech vidíme na letové palubě vpředu vpravo. Nejvíce tam vidíme útočných strojů Dassault-Breguet Super Étendard, ale větší pozornost si zaslouží čtveřice stíhaček Vought F-8 Crusader, které vidíme na zadní části letové paluby při levém boku. Nikdo asi nepřehlédne ani těžký transportní vrtulník SA 321 Super Frelon, naopak přehlédnout můžeme před okrajem úhlové části letové paluby víceúčelový vrtulník Dauphin používaný jako záchranářský.
Další změny následovaly v osmdesátých a devadesátých letech. V roce 1989 dostaly modernizované stroje systém TITANE, který umožňoval předávat taktické informace datovým přenosem namísto dosavadního hlasového spojení. V roce 1991 přibyla navigace GPS. Od roku 1996 pak patnáct letounů prošlo další úpravou, označovanou ALH (Alizé mis à la hauteur). Získaly mimo jiné modernější inerciální navigační systém, autopilota a infračervený senzor FLIR Chlio.
Právě tyto modernizace vysvětlují, proč Alizé dokázal zůstat v provozu tak dlouho. Zatímco základní konstrukce a pohonná jednotka pocházely z padesátých let, elektronické vybavení se postupně přibližovalo potřebám moderního námořního průzkumu. Letoun se tak v průběhu desetiletí proměňoval, aniž by bylo nutné vyvíjet zcela nový typ.
Francouzské Alizé se účastnily řady bojových operací, především v oblasti Blízkého východu, včetně první války v Zálivu.
V posledních letech služby už Alizé nevyhovoval požadavkům na moderní protiponorkový boj a jeho útočné schopnosti byly zastaralé. Z širokého spektra úkolů, které dříve plnil, mu tak zůstalo hlídkování, radioelektronický boj a mimo jiné i pátrací a záchranné operace.
V indických službách
Vedle Francie se jediným dalším uživatelem typu Alizé stala Indie. Její námořnictvo potřebovalo protiponorkové letouny pro nově získanou letadlovou loď INS Vikrant.
Indické Alizé se na rozdíl od francouzských dočkaly skutečného bojového nasazení. Zapojily se již do operací během indického obsazení portugalské kolonie Goa v roce 1961, jejich nejvýznamnějším bojovým angažmá se ale stala válka s Pákistánem v prosinci 1971.
Během tohoto konfliktu operovaly z letadlové lodi Vikrant, která se podílela na námořní blokádě tehdejšího Východního Pákistánu. Alizé létaly na průzkumné a protiponorkové hlídky, ale také na úkoly proti hladinovým cílům. Podle indického ministerstva obrany absolvovaly intenzivní operační nasazení, a to dokonce i v noci. Na svém kontě mají zásahy několika pákistánských hladinových plavidel.
Neobešlo se to ovšem bez ztrát. Dne 10. prosince 1971 byl jeden Alizé sestřelen pákistánským stíhacím letounem F-104 Starfighter (sestřel palubním kanonem).
Breguety Alizé sloužily na Vikrantu až do května 1987. Letadlová loď poté prošla přestavbou, při níž dostala „skokanský“ můstek pro letouny Sea Harrier a přišla o katapulty. Alizé tak ztratily možnost operovat z její paluby a pokračovaly v činnosti z pozemních základen. Jejich úlohu postupně přebíraly jiné typy, zejména protiponorkové vrtulníky. Definitivní konec služby indických Alizé přišel v první polovině devadesátých let.