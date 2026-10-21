K první bitvě dvou námořních dronů v historii válčení na moři došlo už 12. září. Ukrajinci z ní zveřejnili video. Přesné místo si nechali pro sebe. Dá se jen odhadovat, že k incidentu došlo někde v Severozápadním Černém moři, snad mezi Oděsou a Krymem. Záznam má pouhou minutu a 21 sekund. Střídají se v něm pohledy tří nebo čtyř kamer. Dvě nebo tři z nich byly zjevně na palubě ukrajinského člunu. Doplňuje je pohled ze vzduchu.
Na místě proto musel být ještě jeden létající dron nebo dokonce letadlo s lidským pilotem. Video asi bylo původně bez zvuku. Anonymní ukrajinský střihač ho však doplnil skladbou My Enemy od americké metalové kapely Skid Row. (Název písně uvádíme pro vaše pohodlí, abyste ho nemuseli sami pracně vyhledávat.)
Mirek Dušín by asi řekl, že bitva působí nečestně a nesportovně. Ruský člun se totiž zdá být zcela neozbrojený. Ukrajinský soupeř ho napřed zaměří. Pak se na videu střídají detaily kulometu, pohled skrz nitkový kříž, celky cíle a záběry z ptačí perspektivy.
Z ruského robočlunu odletují kusy. Nakonec jde zádí napřed ke dnu. Na záběrech ze zaměřovače je ještě jeden zajímavý detail. V jejich levé části si může divák všimnout kruhového diagramu.
Pravděpodobně zachycuje postavení hlavně kulometu a nejspíš i náměr k cíli. (Čárky a body by samozřejmě mohly znamenat i něco jiného.) Pod nitkovým křížem je vidět i údaj o vzdálenosti, např. 173 metrů.