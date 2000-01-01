Letiště v Náměšti nad Oslavou, které je sídlem 22. základny vrtulníkového letectva, si v tomto roce připomíná 70. výročí svého založení. Letošní Den otevřených dveří opět po dvou letech přilákal tisíce návštěvníků, a to i přes nepřízeň počasí. Připomeňme si tento letecký svátek ve formě fotogalerie zásadních okamžiků. Na snímku: Bell AH1Z Viper a Bell UH-1Y Venom – zahajovací průlet leteckého dne
Autor: Pavel Barták
JAS-39 Gripen na statické ukázce v livery z roku 2025 k 20.výročí provozu gripenů v AČR
Na úvod DOD proběhl výsadek z vrtulníku Mil Mi-171š
Výsadek z vrtulníku
Bell AH1Z Viper – americký dvoumotorový bitevní vrtulník
Simulovaná zteč vrtulníků Bell AH1Z Viper a Bell UH-1Y Venom byla provázena pyrotechnickými efekty
Mil Mi171š – v otevřeném nákladovém prostoru je vidět logo 222.vrtulníkové letky, která používá název „Biskajská“
Mil Mi171š – sovětský/ruský dvoumotorový víceúčelový a dopravní vrtulník střední kategorie, jedná se o nejmodernější verzi vrtulníků Mi 8/17
EC665 Tiger – dvoumotorový lehký bitevní vrtulník evropského výrobce Eurocopter v barvách španělského letectva předvedl ukázku vysoké pilotáže
Lockheed Martin S-70 M Black Hawk – americký dvoumotorový vojenský užitkový a transportní vrtulník v barvách slovenského letectva předvedl dynamickou ukázku
McDonnell Douglas MD500E – americký jednomotorový lehký víceúčelový vrtulník v barvách společnosti Heli Czech
Aero L-29 Delfín – vojenský proudový cvičný letoun, který byl vyráběn v Aero Vodochody v letech 1963–1974 v počtu více než 3500 kusů
Bell UH-1Y Venom – americký dvoumotorový víceúčelový vrtulník
Lockheed Martin S-70 M Black Hawk – americký dvoumotorový vojenský užitkový a transportní vrtulník v barvách slovenského letectva předvedl dynamickou ukázku
Mi-171š – předvedl výsadek ozbrojené jednotky za účelem záchrany pilotů
Transport zachráněných pilotů včetně speciální ozbrojené jednotky/záchranářů
Aero L-159 Alca – letouny rolují na start
Aero L-159 Alca – tři letouny Alca jsou připraveny na start k provedení několika průletů v zamračeném a deštivém počasí
Enstrom 480 – americký lehký cvičný vrtulník, které používá Centrum leteckého výcviku v Pardubicích pro výcvik armádních pilotů.
Aero L-29 Delfín v barvách slovenského provozovatele předvedl jednu z nejlepších ukázek celého dne
Aero L-29 Delfín
Aero L-29 Delfín
Aero L-29 Delfín
Aero L-29 Delfín
Aero L-159 Alca
Aero L-159 Alca
Mil Mi-171š předvedl hasičskou práci vrtulníku pomocí shozu vody z bambi vaku
Mil Mi-171š - další výsadek parašutistů, tentokrát již za příznivějšího počasí
Výsadkář se znakem 22.základny vrtulníkového letectva
Stojánka vrtulníků – na samý závěr Dne otevřených dveří se dokonce objevilo slunce.
Eurocopter EC665 Tiger na stojánce a konečně ve slunečním světle
Airbus A319CJ – průlet letounu z dopravní letky AČR z 24.základny dopravního letectva v Praze – Kbelích
Airbus A319CJ
Airbus A319CJ – je 16:00 - diváci se loučí s dopravním letounem a s celým Dnem otevřených dveří, který byl symbolicky ukončen právě průletem dopravního letounu
