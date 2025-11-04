Sovětský systém se podle webu The War Zone (TWZ) jmenoval Mozyr. Bylo to podle města v dnešním Bělorusku, u nás častěji psaného jako Mazyr. Měl chránit podzemní raketová sila v případě útoku stejným typem zbraně. Vývoj Mozyru začal v sedmdesátých letech minulého století. Tou dobou už se stavěly střely vybavené větším množstvím navzájem nezávislých hlavic. Zbraň se v principu vzdáleně podobala brokovnici.
K vyřazení hlavice s jadernou náloží měla stačit jen mechanická energie nárazu. Počítalo se, že se obě tělesa srazí rychlostí okolo šesti kilometrů za sekundu. Základ Mozyru tvořilo zařízení na vrhání tyčí. V každé jeho hlavni se kromě vlastního projektilu ukrývala i odpalovací nálož.
Vrhač měl vystřelit velké množství projektilů současně. Hlavice nesoucí atomovou bombu se tak měla srazit s ocelovým mrakem, který by ji zneškodnil. Odhady počtu hlavní, a tedy i projektilů v mraku, se různí. Pohybují se od zhruba osmdesáti po několik stovek.
Zařízení k vystřelování tyčí měl doplňovat radar propojený se systémem k řízení palby. Mozyr měl pracovat plně automaticky. Sověti se v jeho vývoji zřejmě dostali do poměrně pokročilého stadia.