Američanům už jako spojencům nikdo nevěří, říká britský analytik Clarke

Bezpečnostní expert Michael Clarke na snímku z roku 2014. | foto: Profimedia.cz

Radek John
Evropa se ocitla v nejzávažnější bezpečnostní situaci od konce studené války. Ohrožuje ji Rusko. Podle britského analytika Michaela Clarka nemusí zaútočit na NATO tradičním způsobem. Popisuje jak slabiny evropské obrany, tak možnosti dalšího vývoje války na Ukrajině.

Mnoho Evropanů si myslí, že Rusko by po válce na Ukrajině mohlo zaútočit na pobaltské státy. Jak vážná je tato hrozba?
Hrozba pro pobaltské státy je velmi vážná, bez ohledu na to, zda válka na Ukrajině skončí. Plnohodnotný ruský útok je nepravděpodobný. Reálnou možností však zůstávají podvratná činnost a použití nepravidelných sil k vyvolání chaosu, které by mohly vést k okupaci. Viděli jsme to na Krymu a Donbasu v roce 2014. Současná situace v kterémkoli z pobaltských států, zejména však v Estonsku, se může Kremlu jevit jako paralela k tehdejším podmínkám. Rusové mají dnes příležitost. Administrativa Donalda Trumpa totiž zaujímá k jejich agresi velmi tolerantní postoj.

Putin věří, že v době rozpadu světového řádu zvítězí smělí a bezohlední. Dějiny smělost odměňují. Putin vnímá sám sebe v historickém kontextu.

20. února 2026

20. února 2026

