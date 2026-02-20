Mnoho Evropanů si myslí, že Rusko by po válce na Ukrajině mohlo zaútočit na pobaltské státy. Jak vážná je tato hrozba?
Hrozba pro pobaltské státy je velmi vážná, bez ohledu na to, zda válka na Ukrajině skončí. Plnohodnotný ruský útok je nepravděpodobný. Reálnou možností však zůstávají podvratná činnost a použití nepravidelných sil k vyvolání chaosu, které by mohly vést k okupaci. Viděli jsme to na Krymu a Donbasu v roce 2014. Současná situace v kterémkoli z pobaltských států, zejména však v Estonsku, se může Kremlu jevit jako paralela k tehdejším podmínkám. Rusové mají dnes příležitost. Administrativa Donalda Trumpa totiž zaujímá k jejich agresi velmi tolerantní postoj.
Putin věří, že v době rozpadu světového řádu zvítězí smělí a bezohlední. Dějiny smělost odměňují. Putin vnímá sám sebe v historickém kontextu.