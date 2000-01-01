náhledy
Posledním přeletem přes kbelské letiště skončil 23. října provoz posledního vrtulníku Mi-8. Tento typ vrtulníků různých verzí sloužil v československé i české armádě od roku 1967. Zajišťovaly nejen přepravní a výsadkové úkoly, ale i lety prezidentů a nejvyšších státních představitelů.
Autor: CTK / Kamaryt Michal, ČTK
Poslední stroj Mi-8 s trupovým číslem 0836 roku výroby 1988 nalétal přes 5150 hodin, a uzavřel tak etapu těchto vrtulníků. Posledním pilotem stroje byl velitel 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely, brigádní generál Jaroslav Falta, který by si přál, aby tento stroj zůstal na základně ve Kbelích. Ministryně obrany Jana Černochová uprostřed a brigádní generál a velitel 24. základny dopravního letectva v Kbelích Jaroslav Falta (třetí zleva) na slavnostním ukončeni provozu vrtulníků Mi-8. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) při příležitosti slavnostního ukončení provozu Mi-8 udělila 24. základně dopravního letectva záslužný kříž ministra obrany 1. stupně za vynikající plnění úkolů. (23. října 2025)
Autor: CTK / Kamaryt Michal, ČTK
„V tuto chvíli není na obzoru náhrada vrtulníku Mi-8 v plném rozsahu. Máme dva vrtulníky Mi-17, které jsou vybaveny sedačkami pro převoz cestujících, ale to není plnohodnotná náhrada. Je to transportní vrtulník, není odhlučněný, není v salonní úpravě. Takže čekáme, kdy se dočkáme nových vrtulníků, abychom mohli létat to, co jsme byli zvyklí létat dřív s ústavními činiteli a delegacemi,“ řekl Falta.
Autor: CTK / Kamaryt Michal, ČTK
Podle Falty měly vrtulníky, se kterými se dnes armáda loučí, svá specifika. Byly spolehlivé a stabilní, ale citlivé na chyby. Vrtulníky Mi-8 byly méně výkonné proti Mi-17, takže bylo nutné s nimi létat opatrně, včas připravit vrtulník na přistání a sledovat vítr a rychlost. „Učil nás pokoře, disciplíně a přesnosti. Právě to z něj dělalo stroj, který formoval celé generace pilotů,“ dodal.
Autor: CTK / Kamaryt Michal, ČTK
Vrtulníky skončily kvůli technické životnosti motoru stanovené výrobcem. „Existují výjimky, jak se dá prodlužovat, ale nyní už jsme došli s posledním kusem tohoto vrtulníku na konec všech výjimek a už nemáme jinou možnost, než provoz vrtulníku ukončit,“ řekl velitel 1. roje VIP vrtulníků Jaromír Fryščák, který létání s Mi-8 označuje za vynikající školu, neboť piloty naučily plánovat a získat cit pro jejich řízení.
Autor: Michal Voska
Sovětský vrtulník Mi-8 původně vznikl jako soukromá iniciativa konstruktéra Michaila Mila, který chtěl nabídnout armádě i civilním provozovatelům modernější stroj než tehdy vyráběnou „mi čtyřku“. Tento vrtulník patří k nejrozšířenějším na světě – Mi-8 a odvozených typů se vyrobilo dosud přes 17 tisíc kusů. Poprvé se vznesl do vzduchu v červenci 1961. Dodnes je spolu s typem Mi-17 používán ve 49 zemích světa.
Autor: Václav Šlauf, MAFRA
První kusy „osmiček“ dostala Československá lidová armáda v roce 1967 a do konce 60. let jich v ČSSR létaly skoro tři desítky. Od roku 1984 pak začaly přicházet i modernější „sedmnáctky“, které po rozdělení federace převzala i armáda samostatné ČR. Nejnovější typ používaný českými vojenskými letci představuje Mi-171Š, při deblokaci ruského dluhu jich AČR v roce 2005 získala 16. Na fotografii vrtulník MI-171, který má mnoho společných dílů s Mi-8.
Autor: Rosťa Jančar, Technet.cz
Vrtulník Mi-8 s registrační značkou 0001
Autor: AČR
Vrtulník Mi-8 s registrační značkou 0001
Autor: Michal Voska
Vrtulník Mi-8 české armády
Autor: Armáda ČR
Vrtulník Mi-8 s registrační značkou 0001
Autor: Michal Voska
Piloti Josef Knotek (vlevo) a Jiří Kiliánek před vrtulníkem Mi-8 v roce 1982
Autor: archiv Jiřího Kiliánka
Vrtulník Mi-8
Autor: archiv Jiřího Kiliánka