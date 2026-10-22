Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Merliny nad Točnou. Nad letištěm burácely legendární stíhačky Spitfire a Hurricane

Autor:
To se neomrzí! Nádherný zvuk. Paráda. To šumělo mezi přihlížejícími, když v pondělí nad letištěm Točná zaburácel nejnovější přírůstek tamního leteckého muzea – Supermarine Spitfire Mk. IXE. Když se o několik minut později přidal Hawker Hurricane, srdce leteckého fanouška bylo v sedmém nebi. Záběry dvou unikátních stíhaček se můžete pokochat v našem videu.

Supermarine Spitfire a Hawker Hurricane. Dvě legendy, dva symboly letecké bitvy o Británii, která se strhla v létě 1940 nad britskými ostrovy. Hrstka (jak je nazval britský ministerský předseda Winston Churchill) den co den, noc co noc startovala proti německým bombardérům a stíhačům, aby uťala německou rozpínavost. Byli mezi nimi i Čechoslováci, kteří právě na těchto dvou stíhačkách do nejslavnější letecké bitvy zasáhli, ať už v řadách britských, či československých jednotek.

Nutno podotknout, že točenský spitfire je až z pozdějšího období. V bitvě o Británii bojoval jeho předchůdce – verze Mk. I. Pro laika jsou to však vizuálně téměř stejné letouny. V tomto článku nebudeme zabředávat do technických detailů.

Představení letounu Supermarine Spitfire Mk. IXE výrobního čísla SL633 na letišti Točná. Kromě spitfiru vystoupil i Hawker Hurricane. (19. října 2026)
Představení letounu Supermarine Spitfire Mk. IXE výrobního čísla SL633 na letišti Točná. Kromě spitfiru vystoupil i Hawker Hurricane. (19. října 2026)
Představení letounu Supermarine Spitfire Mk. IXE výrobního čísla SL633 na letišti Točná. Kromě spitfiru vystoupil i Hawker Hurricane. (19. října 2026)
Představení letounu Supermarine Spitfire Mk. IXE výrobního čísla SL633 na letišti Točná. Kromě spitfiru vystoupil i Hawker Hurricane. (19. října 2026)
21 fotografií

Spitfire, který se v pondělí představil veřejnosti, je však pro českého diváka rovněž zajímavý. Stroj výrobního čísla SL633 je totiž jeden ze sedmi desítek strojů, s nimiž se vrátili českoslovenští letci v srpnu 1945 z Británie do osvobozené vlasti. Tento konkrétní stroj pilotoval Karel Pošta.

Rolls-Royce Merlin

Pokud mluvíme o spitfiru a hurricanu jako legendě, musíme zmínit i nepostradatelného parťáka, a to motor Rolls-Royce Merlin. Tento kapalinou chlazený dvanáctiválec totiž obě stíhačky pohání. A ve světě letectví je tento motor legendou. Merliny různých verzí totiž poháněly takřka vše, co nad britskými ostrovy létalo, od hurricanů a spitfirů až po čtyřmotorové bombardéry halifax a lancaster. Merlin však využívá i další legendární stíhačka – americký P-51 Mustang.

Točenský Hawker Hurricane Mk. II pohání verze Merlin 35, Supermarine Spitfire Mk. IXE Merlin 266. Původní devítky poháněla verze 66, předpona „2“ však označuje motory vyrobené v licenci v USA u firmy Packard. Americké merliny se zpravidla montovaly do Spitfirů Mk. XVI.

Po válce sloužil v československém letectvu, než začala jeho pouť doslova přes celý svět. V roce 1948 byl prodán do Izraele, v roce 1955 do Barmy. Po vyřazení ze služby byl desítky let vystaven coby venkovní exponát před královským palácem v Mandalaji. Odtud se na přelomu milénia dostal do USA. Jeho nový majitel se rozhodl ho uvést do letuschopného stavu, což se po náročné rekonstrukci povedlo v roce 2010. Poté létal v USA, kde v roce 2023 havaroval. Prošel další opravou v Austrálii. Na začátku roku 2026 ho majitel nabídl k prodeji. Tím začala jeho cesta „domů“.

Druhým parťákem je Hawker Hurricane, který je ve zbarvení 310. československé stíhací perutě RAF. Se strojem NN-D dosáhla tato jednotka v epické bitvě 6,5 sestřelu. Abychom byli přesní, tak tento konkrétní stroj sloužil v bitvě o Británii u jiné jednotky a jeho další osudy jsou neméně pozoruhodné.

O osudech obou letounů se dozvíte v tomto komentovaném fotočlánku:

Po 78 letech znovu doma. Spitfire SL633 zase brázdí české nebe
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Unikátní záběry. Takto se stavěl vysílač Liblice B, který půjde k zemi

Výstavba vysílače Liblice

Nejvyšší stavba České republiky, kdysi nejvýkonnější rozhlasový vysílač ve střední Evropě. Podívejte se na krátký sestřih z dobového dokumentu ze stavby tohoto obřího technologického díla. Jeho...

Po 78 letech znovu doma. Spitfire SL633 zase brázdí české nebe

Představení letounu Supermarine Spitfire Mk. IXE výrobního čísla SL633 na...

Když v roce 1948 putoval do Izraele, málokdo mohl tušit, že se letoun Supermarine Spitfire Mk. IXE výrobního čísla SL633 znovu vrátí na české nebe. Po 78 letech se tak stalo. Tento unikátní letoun je...

Krušný čas internetu. Nejen česká vláda kvůli chybě odstavila své webové stránky

Nedostupná webová stránka nizozemské vlády mijn.overheid.nl. (21. října 2026)

Vlády v Evropě, včetně té české, i v dalších částech světa vypínají své webové stránky kvůli nově odhaleným bezpečnostním chybám v PHP. Vývojáři jazyka PHP o bezpečnostních nedostatcích informovali v...

První námořní bitva dronů v dějinách byla jednostranná. Brzy přijdou další

Poslední okamžiky ruského robočlunu kdesi v Černím moři

Na začátku minulého měsíce objevil kdesi v Černém moři ukrajinský člun bez posádky plavidlo stejného druhu pod vlajkou Ruska. Pustil se do něj a potopil ho. Drony jsou postradatelné. Moskva proto...

Proč šel vysílač k zemi. Otázky a odpovědi kolem liblické hysterie

Pohled do trupu jedné z věží padlých vysílačů

Davy lidí, parte, svíčky, šmelení se zbytky. Kolem odstřelu stožárů bývalého vysílače Liblice B se strhla nebývalá hysterie. Je pro ni reálný důvod? Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky.

Merliny nad Točnou. Nad letištěm burácely legendární stíhačky Spitfire a Hurricane

Představení letounu Supermarine Spitfire Mk. IXE výrobního čísla SL633 na...

To se neomrzí! Nádherný zvuk. Paráda. To šumělo mezi přihlížejícími, když v pondělí nad letištěm Točná zaburácel nejnovější přírůstek tamního leteckého muzea – Supermarine Spitfire Mk. IXE. Když se o...

22. října 2026

Byl skvělý, ale dnes jej neznají ani znalci. Sony Elcaset zabila cena

Sony Elcaset

Cílil na lenivé Američany, kterým sice imponovala zvuková kvalita cívkových magnetofonů, ale nebavila je složitější manipulace s magnetickými pásy. Formát Elcaset kombinuje 1/4" pásek posouvaný...

22. října 2026

Krušný čas internetu. Nejen česká vláda kvůli chybě odstavila své webové stránky

Nedostupná webová stránka nizozemské vlády mijn.overheid.nl. (21. října 2026)

Vlády v Evropě, včetně té české, i v dalších částech světa vypínají své webové stránky kvůli nově odhaleným bezpečnostním chybám v PHP. Vývojáři jazyka PHP o bezpečnostních nedostatcích informovali v...

21. října 2026  16:21,  aktualizováno  21:51

Phishing v Česku v datech: za koho se podvodníci letos vydávali nejčastěji

ilustrační snímek

Zpráva o nedoručeném balíku, nezaplacené pokutě nebo problému s bankovním účtem může být past. Podvodníci v roce 2026 napodobují důvěryhodné instituce a využívají SMS, e-maily, telefonáty i zákeřné...

21. října 2026

„AI agent je nový kolega.“ Kdo ho nenaučí šéfovat, brzy na trhu skončí

Ve spolupráci
„AI je dnes chytřejší než já,“ říká Vlastimil Vodička, šéf české firmy Leadspicker, jejíž AI agenty pro obchod a marketing používají i Sony nebo PwC.

Co je AI agent, jak se liší od chatbotu a automatizace a proč ho firmy musí umět řídit? „AI je dnes chytřejší než já,“ říká Vlastimil Vodička, šéf české firmy Leadspicker, jejíž AI agenty pro obchod...

21. října 2026

První námořní bitva dronů v dějinách byla jednostranná. Brzy přijdou další

Poslední okamžiky ruského robočlunu kdesi v Černím moři

Na začátku minulého měsíce objevil kdesi v Černém moři ukrajinský člun bez posádky plavidlo stejného druhu pod vlajkou Ruska. Pustil se do něj a potopil ho. Drony jsou postradatelné. Moskva proto...

21. října 2026

Takto si liblický vysílač prohlédl málokdo. Dron ho zachytil dalším generacím

Detailní pohled na stožár vysílače Liblice B z dronu

Jen pár dní předtím, než se z nejvyšší stavby České republiky stala hromada šrotu, dostala skupina nadšenců povolení ho zblízka nasnímat pomocí dronů. Vzniklo jak detailní video, tak i 3D sken celé...

21. října 2026

Naviják Herkules III byla radost ovládat. Větroně tahal motorem Tatra 108

Poklady z depozitáře: Naviják Herkules III tahá větroně dodnes

Dnes si v rámci seriálu Poklady z depozitáře představíme československý samohybný naviják pro vlekání kluzáků Herkules III s původní kovovou karosérií z padesátých let minulého století.

21. října 2026

Začala unikátní mise, která má odebrat vzorky z cizího měsíce

Raketa H3 odlétá se sondou Martian Moons Exploration (MMX) směřující k...

V pondělí se odehrál první krok mise, která má v roce 2031 přivézt na Zemi vzorky z Phobosu. To je malý měsíc planety Mars, který je mimo jiné zajímavý svým původem, na kterém se vědci neshodnou. Na...

20. října 2026  9:52

Po 78 letech znovu doma. Spitfire SL633 zase brázdí české nebe

Představení letounu Supermarine Spitfire Mk. IXE výrobního čísla SL633 na...

Když v roce 1948 putoval do Izraele, málokdo mohl tušit, že se letoun Supermarine Spitfire Mk. IXE výrobního čísla SL633 znovu vrátí na české nebe. Po 78 letech se tak stalo. Tento unikátní letoun je...

20. října 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Proč šel vysílač k zemi. Otázky a odpovědi kolem liblické hysterie

Pohled do trupu jedné z věží padlých vysílačů

Davy lidí, parte, svíčky, šmelení se zbytky. Kolem odstřelu stožárů bývalého vysílače Liblice B se strhla nebývalá hysterie. Je pro ni reálný důvod? Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky.

20. října 2026

Těsnění zpuchřelo, dokumenty chybí. NASA chce vzkřísit legendární třímachový letoun

Premium
SR-71 Blackbird při doplňování paliva.

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír začal v tichosti zkoumat možnosti oživení jednoho z nejrychlejších pilotovaných strojů všech dob. Konkrétní letoun byl čtvrt století vystavený coby muzejní...

19. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×