Supermarine Spitfire a Hawker Hurricane. Dvě legendy, dva symboly letecké bitvy o Británii, která se strhla v létě 1940 nad britskými ostrovy. Hrstka (jak je nazval britský ministerský předseda Winston Churchill) den co den, noc co noc startovala proti německým bombardérům a stíhačům, aby uťala německou rozpínavost. Byli mezi nimi i Čechoslováci, kteří právě na těchto dvou stíhačkách do nejslavnější letecké bitvy zasáhli, ať už v řadách britských, či československých jednotek.
Nutno podotknout, že točenský spitfire je až z pozdějšího období. V bitvě o Británii bojoval jeho předchůdce – verze Mk. I. Pro laika jsou to však vizuálně téměř stejné letouny. V tomto článku nebudeme zabředávat do technických detailů.
Spitfire, který se v pondělí představil veřejnosti, je však pro českého diváka rovněž zajímavý. Stroj výrobního čísla SL633 je totiž jeden ze sedmi desítek strojů, s nimiž se vrátili českoslovenští letci v srpnu 1945 z Británie do osvobozené vlasti. Tento konkrétní stroj pilotoval Karel Pošta.
Rolls-Royce Merlin
Pokud mluvíme o spitfiru a hurricanu jako legendě, musíme zmínit i nepostradatelného parťáka, a to motor Rolls-Royce Merlin. Tento kapalinou chlazený dvanáctiválec totiž obě stíhačky pohání. A ve světě letectví je tento motor legendou. Merliny různých verzí totiž poháněly takřka vše, co nad britskými ostrovy létalo, od hurricanů a spitfirů až po čtyřmotorové bombardéry halifax a lancaster. Merlin však využívá i další legendární stíhačka – americký P-51 Mustang.
Točenský Hawker Hurricane Mk. II pohání verze Merlin 35, Supermarine Spitfire Mk. IXE Merlin 266. Původní devítky poháněla verze 66, předpona „2“ však označuje motory vyrobené v licenci v USA u firmy Packard. Americké merliny se zpravidla montovaly do Spitfirů Mk. XVI.
Po válce sloužil v československém letectvu, než začala jeho pouť doslova přes celý svět. V roce 1948 byl prodán do Izraele, v roce 1955 do Barmy. Po vyřazení ze služby byl desítky let vystaven coby venkovní exponát před královským palácem v Mandalaji. Odtud se na přelomu milénia dostal do USA. Jeho nový majitel se rozhodl ho uvést do letuschopného stavu, což se po náročné rekonstrukci povedlo v roce 2010. Poté létal v USA, kde v roce 2023 havaroval. Prošel další opravou v Austrálii. Na začátku roku 2026 ho majitel nabídl k prodeji. Tím začala jeho cesta „domů“.
Druhým parťákem je Hawker Hurricane, který je ve zbarvení 310. československé stíhací perutě RAF. Se strojem NN-D dosáhla tato jednotka v epické bitvě 6,5 sestřelu. Abychom byli přesní, tak tento konkrétní stroj sloužil v bitvě o Británii u jiné jednotky a jeho další osudy jsou neméně pozoruhodné.
O osudech obou letounů se dozvíte v tomto komentovaném fotočlánku:
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Po 78 letech znovu doma. Spitfire SL633 zase brázdí české nebe