Protiletadlový Mistral má i Ukrajina. Výroba šla nahoru o tisíc procent

Francouzi se při protiletadlové obraně svých jednotek dlouho spoléhali na hlavňovou výzbroj. Obrněné jednotky měly ve svých sestavách šedesát protiletadlových tanků AMX-13DCA (Défense Contre Avions), vyzbrojených dvěma automatickými kanóny ráže 30 mm se systémem řízení palby pomocí údajů z radaru.

Začátkem šedesátých let byly ve spolupráci s Německem zahájeny práce na systému Roland, který byl úspěšně zaveden do výzbroje. V druhé polovině sedmdesátých let požadovaly všechny tři složky francouzských ozbrojených sil (armáda, letectvo i námořnictvo) vývoj nového lehkého a pohotového protiletadlového systému s krátkým dosahem.