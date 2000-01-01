Maďarské povstání z roku 1956 mělo za cíl vymanit se z područí Moskvy a vydat se na cestu k demokracii. Moskva však neměla sebemenší zájem přijít o kontrolu nad Maďarskem, které patřilo do její mocenské sféry. Po kratším zaváhání tak sovětské tanky povstání krvavě potlačily.
Autor: Fortepan / Tóth Tibor
Protesty proti komunistickým režimům se ve východní Evropě objevovaly už před maďarským povstáním. V červnu 1953 vyšli do ulic lidé v Plzni nespokojení s brutálním okradením československého obyvatelstva formou měnové reformy. O něco později v mnohem větším rozsahu povstali východoněmečtí dělníci kvůli zvýšení pracovních norem za ponechání stávající chudoby. Další velký odpor přišel v červnu 1956 v polské Poznani, kde dělníci vyšli do ulic kvůli mzdám, pracovním podmínkám a celkovým hospodářským problémům. Mezi požadavky východoněmeckých a polských povstalců, respektive protestujících byl i odchod sovětských okupačních vojsk (asi ne všichni ví, že je tam od konce války měli i Poláci). Maďarské povstání tak nebylo první z těchto událostí, při níž se objevil odpor proti sovětské nadvládě. Bylo však případem, kdy se tento odpor proměnil v konkrétní státní politiku krátkodobé revoluční vlády směřující k opuštění sovětského bloku.
Autor: Fortepan / Varga Béla dr.
Maďarské povstání vypuklo 23. října 1956 v Budapešti a rozrostlo se na povstání prakticky celonárodní. Ruská přesila toto povstání potlačila do 10., respektive 11. listopadu, přičemž eliminace posledních ohnisek odporu se datuje k 15. listopadu.
Autor: Fortepan / Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény
Maďarští povstalci s lehkým kulometem na venkově. Fotka ukazující, že maďarské povstání se netýkalo pouze Budapešti.
Autor: Fortepan / Fóti István örökösei
Robur Garant v roli povstalecké sanitky. Fotka byla pořízena u města Zirc v župě Veszprém (pokud byste to hledali, není to daleko od Budapešti, je to u Balatonu).
Autor: Fortepan / Fóti István örökösei
Maďarsko bylo jednou ze zemí východního bloku, kde byla od konce druhé světové války nastálo rozmístěna sovětská okupační vojska. Pokud tedy Moskva nesouhlasila s touhou porobených národů po svobodě, a to rozhodně nesouhlasila, měla jednodušší výchozí pozici k potlačení jakýchkoliv revolučních či neposlušných akcí. Okupační vojka v Maďarsku byla silná a disponovala velkým množstvím obrněné techniky. Toto je fotografie z období maďarského povstání, na které vidíme trojici sovětských obrněnců, zpředu těžký tank IS-3, střední tank T-34/85 a obojživelný tank PT-76.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Obrněnou technikou disponovali i povstalci, na různých fotografiích vidíme povstalecké tanky T-34/85 a výjimečně i samohybné dělo SU-76. S obrovskou přesilou ve výzbroji okupantů se to však nedá srovnat. Povstalecká strana získala obrněnce buď od maďarské armády či z jejich skladů, ale něco také povstalci ukořistili Sovětům během bojů. Povstalci svou techniku hned označovali Kossuthovým znakem. Na této fotografii povstalecký tank T-34/85, Kossuthův znak vidíme na věži před před bílým číslem.
Autor: Fortepan / Gyarmati Béla
Detailní pohled na Kossuthův znak na povstalecké té třicet čtyřce. Povstalci tyto znaky malovali buď barevné nebo jen bílé.
Autor: Fortepan / Klausz Ádám
Kossuthův znak je tradiční maďarský národní symbol a specifická verze maďarského státního znaku. Pojmenován je po vůdci maďarské revoluce z let 1848 až 1849 Lajosi Kossuthovi. V maďarské historii se tento znak stal symbolem touhy po nezávislosti a odporu proti cizí nadvládě. Využíván byl nejen během revoluce v 19. století, ale mimo jiné se stal i symbolem maďarského povstání v roce 1956.
Autor: Fortepan / Kurutz Márton
Aby nevznikla při pohledu na fotky mýlka ve věci výzbroje povstalců. Ti disponovali především lehkou pěchotní výzbrojí a proti sovětským tankům si vyráběli i Molotovovy koktejly. Jenže povstalecké tanky a nakonec i kanony zkrátka budí větší pozornost, dnes tedy jejich fotografie.
Autor: Fortepan / Fortepan / Album023 / Franz Fink
Ale zpět k průběhu samotného povstání. Dne 23. října se v Budapešti konala pokojná demonstrace. Když potom do neozbrojených civilistů začali střílet příslušníci ÁVH (Államvédelmi Hatóság / maďarská Státní bezpečnost, komunistická tajná policie v letech 1945 až 1956), přerostla demonstrace v povstání proti nenáviděnému komunistickému režimu.
Autor: Fortepan / Faragó György
Bezprostředním podnětem k pokojné demonstraci z 23. října 1956 se stala solidarita s Polskem, kdy se po již v úvodu galerie zmíněné dělnické bouři a následné mocenské krizi v komunistickém vedení země dostal do jejího čela reformní komunita Władysław Gomułka. Maďarští studenti však měli vlastní, mnohem širší program. Už den před demonstrací přijali šestnáctibodový seznam požadavků, který zahrnoval stažení sovětských vojsk, svobodné volby, zavedení pluralitního politického systému a v neposlední řadě svobodu tisku. Demonstrace tak byla masovým vystoupením proti domácímu stalinistickému režimu i sovětské nadvládě.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Ještě večer, krátce před střelbou příslušníků ÁVH do demonstrantů, promluvil v rádiu tehdy nejmocnější maďarský komunista, stalinista Ernő Gerő, který demonstranty označil za nepřátele národa a fašisty.
Autor: Fortepan / Faragó György
V prvních hodinách následujícího dne, to je 24. října, se na scéně objevila i vojska okupantů, která se do Budapešti hned rozjela. Povstání se tak již ve svém úvodu stalo i ozbrojeným bojem za nezávislost.
Autor: Fortepan / Tóth Tibor
Politbyro komunistické strany požádalo Moskvu o pomoc a zatím (ještě 24. října večer) jmenovalo premiérem mezi lidmi populárního a již dříve odstaveného politika Imre Nagye. Nepokoje se ale rychle rozšířily do dalších měst. Nagy měl dvě možnosti, buď pokračovat v kurzu proti povstání, nebo se přiklonit k povstalcům. Vybral si možnost druhou, což se stalo 27. října.
Autor: Fortepan / Gyarmati Béla
Ale mezitím se 25. října odehrál masakr před budovou parlamentu. Sice už běželo povstání, ale opět se konala několikatisícová pokojná demonstrace. Před parlament začali do davu opět střílet příslušníci ÁVH ukrytí na střechách. Ke střelbě do demonstrantů se přidali i zmatení sovětští vojáci. Zabito bylo více než 200 a zraněno více než 300 demnostrantů.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Střelba příslušníků ÁVH proti neozbrojeným civilistům byla poslední kapkou, která v povstání nasměrovala velký hněv civilistů i proti této mocenské složce. ÁVH již od svého vzniku budila hrůzu mezi obyvatelstvem. Zatýkání, mučení, popravy byly pomalu jejím denním chlebem. Občas je zmiňováno lynčování a popravování příslušníků ÁVH během povstání bez uvedení souvislostí, jenže to byl jen slabý odvar toho, co ti zločinci dělali nevinným občanům už roky.
Autor: Fortepan / Juricza Tibor
Sovětské jednotky se po několika dnech bojů stáhly z centra Budapešti a 28. října Nagy oznámil příměří, amnestii pro povstalce a zásadní změnu politického kurzu. Nagyova vláda začala jednat o odchodu sovětských vojsk a postupně připustila vznik širší politické koalice i obnovu některých stran, které byly po komunistickém převzetí moci zakázány.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Prvního listopadového dne Nagy mimo jiné oznámil, že země vystupuje z Varšavské smlouvy. Vyzval OSN k uznání maďarské neutrality. Jeho vláda tak už neusilovala pouze o reformu komunismu, ale také o zásadní změnu mezinárodního postavení Maďarska. Chruščovovo vedení už ovšem rozhodlo o vojenské operaci proti Maďarsku a posilovalo tam své síly. Moskva se obávala, že by ztráta Maďarska mohla ohrozit celý východní blok a jeho vojenské uspořádání. A Západ se nechtěl kvůli Maďarsku vojensky střetnout se Sovětským svazem.
Autor: Fortepan / Fortepan / Album023 / Franz Fink
V noci na 4. listopadu 1956 zahájila sovětská armáda operaci s krycím názvem Vichr. Začal masivní útok na hlavní město za použití tanků i dělostřelectva. Do operace se zapojily početné sovětské síly, které měly nad Maďary výraznou převahu. V ulicích vypukly těžké boje a obyvatelé stavěli barikády. Nagyova vláda marně požádala o pomoc OSN. Ráno Nagy v rozhlasovém projevu oznámil, že sovětská vojska zahájila útok na hlavní město. Rada bezpečnosti OSN se situací zabývala, její postup však ochromilo sovětské veto.
Autor: Fortepan / Bor Ambrus
A jak shrnout roli maďarské armády během povstání? Maďarská armáda nebyla jednotná, některé jednotky zpočátku zasahovaly proti povstalcům, jiné však odmítaly do povstalců střílet, nebo se dokonce stavěly na jejich stranu, případně jim alespoň poskytly zbraně. Když se potom Nagyho vláda přiklonila na stranu povstání, neznamenalo to, že by se tak stavěla jednotně i celá armáda. Bylo to složité a nepřehledné, většina řadových vojáků podporovala revoluci, avšak velká část velitelského sboru zůstávala loajální starému režimu nebo vyčkávala. A po zahájení sovětské operace Vichr maďarská armáda nedokázala zorganizovat obranu. Vedení armády nařídilo neklást sovětským vojskům odpor, a většina jednotek proto zůstala v kasárnách nebo byla rychle odzbrojena. Některé jednotky a jednotlivci však proti sovětským silám bojovali.
Autor: Fortepan / Gyarmati Béla
Filmaři v akci v budapešťských ulicích. Maďarské povstání 1956.
Autor: Fortepan / Horváth József
Svobodný rozhlas. Během povstání mohl rozhlas vysílat svobodně, což netrvalo dlouho.
Autor: Fortepan / Berkó Pál
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Nagy József
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Virány László
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Bor Ambrus
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Házy Zsolt
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Kieselbach Tamás
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Matthaeidesz Konrád
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Mácsai István
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Juricza Tibor
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Klausz Ádám
Neúspěšné povstání mělo za následek i do té doby největší poválečnou uprchlickou krizi v Evropě. Maďarsko opustilo kolem 200 tisíc obyvatel, z nichž většina zamířila pěšky do Rakouska, odkud byli organizovaně přemisťováni i do dalších více než dvaceti zemí. Uprchlíci tvořili něco přes 2 % maďarské populace.
Autor: Fortepan / Peter, Isaac
Maďarští uprchlíci v Rakousku, rok 1956
Autor: Fortepan / Peter, Isaac
Maďarští uprchlíci ve Švýcarsku, rok 1956
Autor: Fortepan / ETH Zürich / Comet Photo AG / Jack Metzger
Maďarské děti o Vánocích v uprchlickém táboře ve švýcarském Liestalu, rok 1956
Autor: Fortepan / ETH Zürich / Comet Photo AG / Jack Metzger
Americká letadlová loď USS Coral Sea, 20. 12. 1956, kotvící ve francouzském Cannes. Posádka na letové palubě utvořila nápis Isten Segítsen („Bůh vám pomáhej“) jako výraz solidarity s oběťmi maďarského povstání. Za nápadem stál námořník maďarského původu, který se zasloužil i o finanční sbírku mezi členy posádky věnovanou na pomoc maďarským uprchlíkům. Když Coral Sea počátkem ledna 1957 navštívila Neapol, námořníci požádali kapitána, zda by na loď pozval tamní maďarské uprchlíky. Kapitán bez váhání souhlasil a vděční hosté si tak mohli loď prohlédnout, dostali slavnostní jídlo a dárky.
Autor: Fortepan / Béla I. Barabás
Poškozená infrastruktura na budapešťském Kalvínově náměstí. Maďarské povstání v roce 1956
Autor: Fortepan / Varga Béla dr.
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Podívejme se teď na fotografie s technikou okupantů i povstalců. Zde například vidíme povstalci vyřazené sovětské těžké samohybné dělo ISU-152. V označení sovětských samochodek znamená číslo v typovém označení ráži jejich kanonu, zde tedy 152 mm.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Okupanti použili proti Maďarům i obávané salvové raketomety. Na celé Maďarsko jich připadalo 130 až 160, z toho 40 až 60 raketometů bylo použito přímo proti Budapešti. Čísla vychází z počtu této techniky ve výzbroji příslušných jednotek. Nasazené jednotky jsou sice známy, ale přesnou kvantifikaci výzbroje v dostupných zdrojích nenajdeme. Jednotky se salvovými raketomety (v ruském originále se hovoří o gardových minometech) byly součástí dělostřeleckých pluků mechanizovaných divizí Sovětské armády. Proti povstání byl nasazen nejen typ BM-13 (viz foto) z druhé světové války, ale i nový poválečný typ BM-14.
Autor: Fortepan / Gulyás Zsuzsa
Salvové raketomety jsou určeny pro plošné ničení cílů, což hustou městskou zástavbu brutálně devastovalo. Okupanty k jejich nasazení vedlo i to, že v ulicích města utrpěli nečekaně těžké ztráty tanků a dalších obrněnců. Raketomety tak měly svými masivními salvami z bezpečné vzdálenosti zlomit houževnatý odpor obránců, aniž by bylo nutné riskovat další obrněnou techniku v přímých pouličních střetech. Mezi primární cíle patřila především dělnická průmyslová čtvrť Csepel, kde povstalci vybudovali barikády a zaminovali přístupové cesty. Baterie raketometů proti ní vedly ničivé salvy z bezpečné vzdálenosti přes řeku Dunaj. Palba raketometů měla za následek totální devastaci celých městských bloků, masivní požáry a obrovské ztráty na životech civilního obyvatelstva.
Autor: Fortepan / Gulyás Zsuzsa
Samohybný kanon SU-76 v rukou maďarských povstalců. Jednalo se už o obrněnec s nižší bojovou hodnotou. Na stranu povstalců přešli s touto bojovou technikou příslušníci maďarské armády. Sovětská armáda tyto druhoválečné lehčí samochodky, s relativně slabou výzbrojí v podobě 76mm kanonu, vyřadila ze služby v roce 1953.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Jack Metzger / Com_M05-0448-0023
Škoda 1101 VO/P (v Československu jsme ji znali i jako bojového tudora) zachycená v budapešťských ulicích během povstání v roce 1956
Autor: Fortepan / Peter, Isaac
Škoda 1102 v roli zdravotnického vozidla povstalců
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Červenými kříži je označen i tento užitkový automobil Robur Garant.
Autor: Fortepan / Fóti István örökösei
Několik dělostřeleckých zbraní povstalců. Vpředu je 85mm divizní kanon D-44 (resp. divizní podle oficiální sovětského značení, ale používal se jako protitankový) a dále vidíme dva 37mm protiletadlové kanony 61-K, kdy ten vpravo se zdá být minimálně poškozen, ne-li zničen. Tyto protiletadlové kanony byly vhodné i proti pozemním cílům včetně obrněných transportérů, k čemuž je právě povstalci používali.
Autor: Fortepan / Klausz Ádám
Sovětská 122mm houfnice vzor 1938 M-30 na Františkově třídě, kde povstalci 24. října 1956 zničili sovětskou dělostřeleckou kolonu. Fotka vznikla asi o čtyři dny později.
Autor: Fortepan / Horváth József
Povstalecký tank T-34/85
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Virány László
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Varga Béla dr.
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Juricza Tibor
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Papp Dezső
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Mácsai István
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Fóti István örökösei
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Virány László
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Papp Dezső
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Papp Dezső
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Horváth József
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Ladó Ákos
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Tóth Tibor
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Balla Demeter / Hegyi Zsolt jogörökös adománya
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Berkó Pál
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Berkó Pál
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Berkó Pál
Povstalci v ulicích Budapešti
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Jack Metzger / Com_M05-0448-0001
Maďarské povstání 1956
Autor: Fortepan / Peter, Isaac
Ženy nosily povstalcům jídlo a teplý čaj.
Autor: Fortepan / Fortepan / Album088
Povstalecký tank T-34/85
Autor: Fortepan / Kieselbach Tamás
Během povstání rostly v budapešťských parcích provizorní hroby.
Autor: Fortepan / Faragó György
Maďarští uprchlíci na nádraží v nizozemském Utrechtu, rok 1956
Autor: Nationaal Archief
Maďarští uprchlíci v nizozemském Utrechtu, rok 1956
Autor: Nationaal Archief
Maďarští uprchlíci ve Švýcarsku, rok 1956
Autor: Fortepan / ETH Zürich / Comet Photo AG / Jack Metzger