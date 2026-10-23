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Zločin komunistů v roce 1956. Maďarské povstání utopily v krvi Koněvovy tanky
Maďarské povstání z roku 1956 mělo za cíl vymanit se z područí Moskvy a vydat se na cestu k demokracii. Moskva však neměla sebemenší zájem přijít o kontrolu nad Maďarskem, které patřilo do její...
Po 78 letech znovu doma. Spitfire SL633 zase brázdí české nebe
Když v roce 1948 putoval do Izraele, málokdo mohl tušit, že se letoun Supermarine Spitfire Mk. IXE výrobního čísla SL633 znovu vrátí na české nebe. Po 78 letech se tak stalo. Tento unikátní letoun je...
Krušný čas internetu. Nejen česká vláda kvůli chybě odstavila své webové stránky
Vlády v Evropě, včetně té české, i v dalších částech světa vypínají své webové stránky kvůli nově odhaleným bezpečnostním chybám v PHP. Vývojáři jazyka PHP o bezpečnostních nedostatcích informovali v...
Byl skvělý, ale dnes jej neznají ani znalci. Sony Elcaset zabila cena
Cílil na lenivé Američany, kterým sice imponovala zvuková kvalita cívkových magnetofonů, ale nebavila je složitější manipulace s magnetickými pásy. Formát Elcaset kombinuje 1/4" pásek posouvaný...
První námořní bitva dronů v dějinách byla jednostranná. Brzy přijdou další
Na začátku minulého měsíce objevil kdesi v Černém moři ukrajinský člun bez posádky plavidlo stejného druhu pod vlajkou Ruska. Pustil se do něj a potopil ho. Drony jsou postradatelné. Moskva proto...
Mouchy převlečené za vosy přemístí v Británii až 300 miliard pylových zrnek
Pestřenky jsou malé potvory příbuzné mouchám, komárům a dalšímu dvoukřídlému hmyzu. Mnoho z nich má varovné zbarvení se žlutočernými pruhy. To za běžných okolností říká, že dané zvíře disponuje...
Bez něj by nebyl iPhone ani AirPods. Krabička, která zachránila Apple, slaví 25 let
V roce 2001 byl Apple okrajovým výrobcem osobních počítačů, který existoval prakticky jen díky obří finanční injekci Microsoftu v roce 1997 a návratu Steva Jobse do vedení firmy o pár měsíců dříve....
Zločin komunistů v roce 1956. Maďarské povstání utopily v krvi Koněvovy tanky
Maďarské povstání z roku 1956 mělo za cíl vymanit se z područí Moskvy a vydat se na cestu k demokracii. Moskva však neměla sebemenší zájem přijít o kontrolu nad Maďarskem, které patřilo do její...
Nový falešný radar z Pardubic zmate protivníka a ochrání ty drahé skutečné
Nad krajinou letí průzkumný nepřátelský dron. Míří k chladicím věžím, které se tyčí v dálce. Zaujme ho ale něco jiného: aktivní radar, který chrání vzdušný prostor jaderné elektrárny. Bezpilotní...
Byl skvělý, ale dnes jej neznají ani znalci. Sony Elcaset zabila cena
Cílil na lenivé Američany, kterým sice imponovala zvuková kvalita cívkových magnetofonů, ale nebavila je složitější manipulace s magnetickými pásy. Formát Elcaset kombinuje 1/4" pásek posouvaný...
Merliny nad Točnou. Nad letištěm burácely legendární stíhačky Spitfire a Hurricane
To se neomrzí! Nádherný zvuk. Paráda. To šumělo mezi přihlížejícími, když v pondělí nad letištěm Točná zaburácel nejnovější přírůstek tamního leteckého muzea – Supermarine Spitfire Mk. IXE. Když se o...
Krušný čas internetu. Nejen česká vláda kvůli chybě odstavila své webové stránky
Vlády v Evropě, včetně té české, i v dalších částech světa vypínají své webové stránky kvůli nově odhaleným bezpečnostním chybám v PHP. Vývojáři jazyka PHP o bezpečnostních nedostatcích informovali v...
„AI agent je nový kolega.“ Kdo ho nenaučí šéfovat, brzy na trhu skončí
Co je AI agent, jak se liší od chatbotu a automatizace a proč ho firmy musí umět řídit? „AI je dnes chytřejší než já,“ říká Vlastimil Vodička, šéf české firmy Leadspicker, jejíž AI agenty pro obchod...
Phishing v Česku v datech: za koho se podvodníci letos vydávali nejčastěji
Zpráva o nedoručeném balíku, nezaplacené pokutě nebo problému s bankovním účtem může být past. Podvodníci v roce 2026 napodobují důvěryhodné instituce a využívají SMS, e-maily, telefonáty i zákeřné...
Naviják Herkules III byla radost ovládat. Větroně tahal motorem Tatra 108
Dnes si v rámci seriálu Poklady z depozitáře představíme československý samohybný naviják pro vlekání kluzáků Herkules III s původní kovovou karosérií z padesátých let minulého století.
Prodej rodinného domu 120 m2, pozemek 858 m2 - Křižanovice u Vyškova
Křižanovice u Vyškova, okres Vyškov
2 445 000 Kč
Takto si liblický vysílač prohlédl málokdo. Dron ho zachytil dalším generacím
Jen pár dní předtím, než se z nejvyšší stavby České republiky stala hromada šrotu, dostala skupina nadšenců povolení ho zblízka nasnímat pomocí dronů. Vzniklo jak detailní video, tak i 3D sken celé...
První námořní bitva dronů v dějinách byla jednostranná. Brzy přijdou další
Na začátku minulého měsíce objevil kdesi v Černém moři ukrajinský člun bez posádky plavidlo stejného druhu pod vlajkou Ruska. Pustil se do něj a potopil ho. Drony jsou postradatelné. Moskva proto...