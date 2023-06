Jak se Sidewinder „uzemnil“. Prozatímní řešení vydrželo Američanům 30 let

Potřeba rozšířit možnosti vojskové PVO se objevila s nástupem nadzvukových letounů. Prvním prostředkem, který dostala US Army k dispozici byl MIM-23 HAWK. Ten byl určen pro střední výšky a byl zpočátku navržen jen jako převozný. Armáda však potřebovala mobilní systém, který bude schopen doprovázet jednotky na přesunu a v poli, bude mít větší dosah a účinnost, než hlavňové prostředky.

Dočasné řešení

Celý systém vojskové PVO se řešil v rámci programu FAAD (Forward Area Air Defence). Výsledkem měla být obrana složená z hlavňového systému M163 VADS (Vulcan Air Defence System), posíleného z ramene odpalovanými řízenými střelami FIM-43 Redeye. Na úrovni divize měly být k dispozici mobilní prostředky krátkého dosahu s větší palebnou silou, schopné nasazení za každého počasí.

Prvním pokusem byl vývoj protiletadlového raketového systému MIM-46 Mauler. Zpočátku se uvažovalo o použití řízených střel naváděných po paprsku. Později byl návrh upraven a řízené střely měly mít poloaktivní navádění. Byl dokončen pouze prototyp, který byl od roku 1963 podroben testům. Celý program byl v roce 1965 ukončen kvůli problémům se zachycením řízené střely po odpalu a dalším technickým obtížím, protože bylo zřejmé, že se je nepodaří včas vyřešit.

Neúspěšný systém MIM-46

Místo toho se jako prozatímní řešení zkoumala možnost upravení leteckých protiletadlových řízených střel AIM-9D Sidewinder pro použití z pozemního odpalovacího zařízení. Řízené střely AIM-9 Sidewinder změnily jednou provždy charakter leteckých soubojů. Jednoduchou a levnou řízenou střelu bylo možné vyrábět ve velkých sériích a její použití bylo proti jejím předchůdkyním velmi jednoduché. Není tedy divu, že po leteckých silách se o novinku začali zajímat i zástupci pozemních sil, kteří potřebovali dočasnou a levnou náhradu za neúspěšný program protiletadlového systému Mauler.

Vzhledem ke konstrukci střely s pasivní samonaváděcí hlavicí se dalo očekávat, že systém bude velmi jednoduchý, jak z konstrukčního hlediska, tak z hlediska obsluhy. Velitelství řízených střel MICOM (Missile Command) na tomto řešení lákala především rychlost a malé riziko možných vývojových potíží.

Celá věc měla samozřejmě i svou stinnou stránku. Infrahlavice dokázala, na rozdíl od radarem naváděných střel Mauleru, sledovat cíle jen na odletu, což značně limitovalo bojové možnosti celého sytému. Další nevýhodou byla omezená možnost nasazení za zhoršených povětrnostních podmínek. Nicméně MICOM byl u prozatímního řešení taková omezení ochoten akceptovat.

Studie byly zahájeny v roce 1964 v Naval Weapon Center v China Lake v Kalifornii. V roce 1965 dostala společnost Philco Ford Corporation (dnes součást Lockheed Martin Aeronautic) od US Army kontrakt na vývoj řízené střely XMIM-72A. Samotné tovární a vojskové testy probíhaly na střelnici v Novém Mexiku. Systém byl zaveden do výzbroje US Army v roce 1969 pod označením M48 Chaparral.