Nedostižný nebeský střelec. „Blonďatý rytíř“ sestřelil za války 352 letadel

Na ten den do své smrti nemohl zapomenout. „Bylo to 5. listopadu 1942, když jsem poslal k zemi první nepřátelské letadlo,“ vybavil si sedmdesátiletý muž neomylně i po mnoha letech. Jeho kořistí se stal Iljušin Il-2 Šturmovik, nejtěžší letadlo na sestřelení, protože mělo pancéřové pláty. „Museli jste rozstřílet chladič oleje, jinak by nešel dolů. Ale povedlo se. Pak jsem vletěl do trosek toho letounu a musel hned přistát,“ vzpomínal Erich Hartmann ke sklonku svého života na události staré půl století.

„Byl jsem zase úplně opilý. Pro Hitlera už byli všichni podezřelí, mnoho jich nechal popravit. Ke mně byl ale vstřícný, dali jsme si oběd a kávu. Přiznal, že vojensky je válka už ztracena.“