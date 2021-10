Po přistání měl rozpoutat peklo. Létající tank ale Sověti do vzduchu nedostali

Ve třicátých letech se objevilo několik projektů létajících tanků, kde létajícím tankem není myšleno pancéřované bitevní letadlo (jak se to zpravidla praktikuje), ale skutečný tank uzpůsobený k letu přidáním křídla nebo křídel, ocasních ploch a dalších potřebných prvků. Létající tank v uvedeném smyslu představoval výsadkový prostředek. Byla to zkrátka slepá cesta v hledání způsobu letecké dopravy obrněné techniky do týlu nepřítele.

Žádný z projektů létajících tanků ze třicátých let dvacátého století nepřinesl výsledek, který by se vznesl. Nenaplněny zůstaly snahy amerického konstruktéra a vynálezce Christieho i řady jmenovaným průkopníkem ovlivněných konstruktérů sovětských. Po technické stránce asi nejzajímavějším a zároveň nejstřízlivějším z nich je sovětský projekt Rafnik z let 1932 až 1933.