Létající talíře opravdu existují, jen moc nelétají

Avrocar vyzbrojený bezzákluzovým kanonem v propagační brožuře US Army

Padesátá léta byla úžasná. Po šesti letech válečného běsnění se začala rozvíjet ekonomika a s využitím pokroku v technologiích se inženýrům zdálo, že je prakticky všechno na dosah. Tak se pouštěli i do poměrně odvážných projektů. Realita byla bohužel taková, že se smělé myšlenky často nedočkaly praktické realizace, protože technologie pokulhávaly za sny svých tvůrců.

Kdo je Jack Frost?

Za projektem „létajícího talíře“ stál britský letecký konstruktér John Carver Meadows „Jack“ Frost. Prošel celou řadou britských leteckých firem: Airspeed Ltd., Miles Aircraft Ltd., Westland Aircraft, Blackburn Aircraft Ltd. a Slingsby Aviation. Mimo jiné navrhoval trup stíhačky Westland Whirlwind nebo kluzák Slingsby T.18 Hengist. Od roku 1942 pracoval pro společnost de Havilland Aircraft Company, slavného pilota a konstruktéra sira Geoffreye de Havillanda OM, CBE, AFC. Zde se podílel na konstrukci nástupce slavných D.H.98 Mosquito, jednomístném D.H.103 Hornet a proudovém stíhacím D.H.100 Vampire. Tím získal dostatek zkušeností, aby mohl být jmenován šéfkonstruktérem projektu pokusného nadzvukového letounu D.H.108 Swallow.

Byl to první britský letoun s šípovým křídlem, což byla v té době převratná technologie. Během svého působení v Británii přišel „Jakck“ Frost s řadou převratných návrhů. Například s vrtulníky s rotorem poháněným proudovými motory na koncích listů nebo koncepcí gyrodynů. V té době byl jeho pravou rukou „praktik“ Desmond Earl, který mu pomáhal se stavbou modelů a ověřování jeho teorií. Později jej následoval i do Kanady.

V roce 1947 se „Jack“ Frost přestěhoval do Kanady, kde začal pracovat u firmy A.V. Roe (AVRO) Canada. Zde převzal pozici šéfkonstruktéra projektu XC-100 (budoucí CF-100 Canuck). Mimo jiné se snažil prosadit verzi CF-103 s šípovým křídlem. Při zavádění vystřelovacích sedadel je osobně testoval a vyzkoušel si katapultáž ze zadního kokpitu. V roce 1952 byl obviněn z toho, že projekt vázne a byl odvolán z funkce.

Ještě během svého působení ve společnosti AVRO Canada se „Jack“ Frost začal obklopovat podobně smýšlejícími inženýry a techniky. Z nich vytvořil skupinu pro speciální projekty SPG (Special Projects Group). SPG postupně zabrala jednu opuštěnou budovu, postavenou během válečného „boomu“ výroby a systematicky budovala image „přísně tajné“ složky se všemi náležitostmi. Zavedla speciální vstupní karty, vše se zamykalo, u dveří stála stráž. Říká se, že jim to procházelo, protože jejich příznivcem byl jeden z šéfů společnosti.

Ve stejné době „Jack“ Frost studoval možnosti stavby letounu s kolmým vzletem a přistáním VTOL (Vertical Take Off and Landing). Měl k tomu dobrý důvod. V srpnu Sověti v Semipalatinsku odpálili svou první jadernou bombu RDS-1 a Spojeným státům padl monopol na nukleární zbraně. Letecké základny by byly jedním z primárních cílů, takže letectvo muselo počítat s možností, že budou zničené vzletové dráhy. Jednou z cest, jak tento problém vyřešit, byl právě vývoj letadel s VTOL.

Nebyl by to „Jack“ Frost, kdyby nepřišel s inovativním řešením. Tvrdil, že klasické letouny jsou aerodynamicky neefektivní. Proto se začal zabývat využitím přízemního efektu, vzduchového polštáře a Coandova efektu. Teoretické práce společně s požadavky letectva vyústily v projekt Y.