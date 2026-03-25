Letadlová loď USS Ford měla problémy už před požárem. Je na moři moc dlouho

Vyřadit stotisícitunový kolos z boje je až překvapivě snadné. Místo proslulé čínské balistické rakety DF-21, přezdívané zabiják letadlových lodí, stačil zkrat v sušičce. Banální nehoda zřejmě spustila rozsáhlý požár v záďové prádelně nosiče letadel USS Gerald R. Ford. Podle deníku The Washington Post vypukl už 12. března. Jeho hašení trvalo dlouhých třicet hodin. Do tohoto času se však zřejmě počítá i provizorní úklid zasažených prostor po zdolání ohně.
The New York Times (NYT) píšou, že se během požáru lehce zranili dva námořníci. Dalších několik desítek členů posádky lodě se nadýchalo kouře. Po ošetření se mohli vrátit do služby.
Část námořníků ovšem následkem ohně neměla kde spát. Museli vzít za vděk podlahou či stoly. Podle NYT jich o své postele přišlo přes šest stovek. Na lodi přitom slouží okolo 4 600 mužů a žen.