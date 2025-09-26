Aby se ve Spojených státech stal člověk námořním letcem, musí absolvovat náročný studijní program. Po jeho dokončení dostane odznak v podobě zlatých křídel. Až do letošního jara bylo k jejich získání zapotřebí úspěšně zvládnout starty a přistání z paluby letadlové lodě. Podle nedávného zjištění webu Task & Purpose už však tato podmínka neplatí. Část pilotů získá křídla ještě dřív, než si náročnou dovednost osvojí.
Konkrétně se jedná o budoucí posádky letounů F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler a F-35C Lightning II. Piloti dalších typů jako E-2 Hawkeye nebo studenti z ozbrojených sil amerických spojenců budou muset dál k získání kvalifikace přistání absolvovat. Budoucí posádky hornetů, growlerů a lightningů se samozřejmě bez manévru rovněž neobejdou.
Jeho trénink se však posune. Budou se ho učit až u náhradních letek. V těchto útvarech se už oficiálně kvalifikovaní piloti připravují k létání na konkrétním typu stroje. Mají už za sebou pokročilý trénink na cvičném letounu T-45 Goshawk.
Americké námořnictvo za tento typ momentálně hledá náhradu. Zřejmě od ní nebude schopnost startu a přistání z paluby letadlové lodě vyžadovat. Souvisí to i s rozvojem automatických systémů, které s manévrem pomáhají. Pentagon si od změny slibuje hlavně zkrácení výcvikového času a rychlejší přísun kvalifikovaných pilotů.