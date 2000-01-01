náhledy
Drony se stávají stále větší hrozbou na bojišti, a jak poznávají evropské země, i mimo něj. Vyvíjí se tak velké úsilí, jak tuto hrozbu levně eliminovat. Cestou mohou být mikrovlnné zbraně. Jednu takovou vyvíjí společnost Epirus, která prezentovala její schopnosti sestřelem 49 dronů najednou. Na obrázku je ilustrace systému Leonidas od společnosti Epirus namontovaného na vozidle GDLS Stryker.
Systém společnosti Epirus se jmenuje Leonidas a pracuje s vysokovýkonným mikrovlnným zářením (HPM, High-Power Microwave). To vysílaná z jednotky využívající polovodiče z nitridu galia (GaN).
V září prezentovala společnost schopnosti zařízení při kontrolovaném testu se 61 letícími menšími drony. Zbraň zlikvidovala všechny, přičemž 49 zničila jediným pulzem.
Snímek ze systému monitorující likvidaci hejna dronů prostřednictvím systému Leonidas
Detail systému Leonidas během přípavy na jeden z testů
Firma zkoušela různé scénáře. V jednom z nich dvě skupiny dronů po třech v každé přiletěly z opačných směrů. Leonidas se zapojil do útoku a zničil první trio dronů nalevo, poté nasměroval svůj HPM paprsek a „uškvařil“ trio dronů napravo.
Pohled na vnitřní strukturu systému Leonidas od společnosti Epirus.
Díky vyvinutému softwarovému řešení se podařilo přesně zacílit dron v jiném scénáři. V něm dva drony vletěly do oblasti zásahu v těsné blízkosti u sebe. Vybraný stroj pak mikrovlnný systém poslal k zemi, zatímco druhý dron zůstal nepoškozený.
Firma nekomunikovala ani jakou energii systém spotřeboval, ani vzdálenost, na kterou je účinný. To jsou zásadní parametry, podle nichž lze určit, zda se nasazení zbraně vyplatí.
Je také potřeba počítat s řadou nevýhod, jako je třeba ta, že takto vyslaný paprsek potřebuje jasnou cestu k cíli a členitý terén, budovy nebo nízká mračna mohou snížit účinnost.
Také déšť, mlha nebo sníh degradují šíření mikrovln a efektivní rozsah.
Každopádně se společnosti podařilo získat na podporu vývoje asi 43,5 milionu dolarů od vlády Spojených států.
Mikrovlnný systém Leonidas namontovaný na vozidle při cestě na testovací střelnici
Epirus počítá s tím, že v budoucí praxi by projekt Leonidas mohl za optimálních podmínek spolehlivě zneškodnit malé drony na vzdálenost až 2 kilometry, přičemž by zároveň zkrátil dobu jejich neutralizace a zvýšil účinnost při útoku proti více cílům.
Společnost plánuje i přenosnou verzi s názvem POD, kterou by mohl v podvěsu nosit dron, který by tak lovil jiné drony.
Pravě podobné PODy a další mobilní varianty mají umožnit lépe začlenit Leonidas do stávajících architektur protivzdušné obrany.
Vizualizace umístění systému Leonidas na rychlém člunu
Takro vypadá vizualizace nasazení systému na bojovém vozidle
