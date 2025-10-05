Jak na hejno dronů? Mikrovlnný systém jich zlikvidoval padesát naráz

Drony se stávají stále větší hrozbou na bojišti, a jak poznávají evropské země, i mimo něj. Vyvíjí se tak velké úsilí, jak tuto hrozbu levně eliminovat. Cestou mohou být mikrovlnné zbraně. Jednu takovou vyvíjí společnost Epirus, která prezentovala její schopnosti sestřelem 49 dronů najednou.
Ilustrace systému Leonidas od společnosti Epirus namontovaného na vozidle GDLS... Systém společnosti Epirus se jmenuje Leonidas a pracuje s vysokovýkonným... V září prezentovala společnost schopnosti zařízení při kontrolovaném testu se... Snímek ze systému monitorující likvidaci hejna dronů prostřednictvím systému... Detail systému Leonidas během přípavy na jeden z testů Firma zkoušela různé scénáře. V jednom z nich dvě skupiny dronů po třech v... Pohled na vnitřní strukturu systému Leonidas od společnosti Epirus. Díky vyvinutému softwarovému řešení se podařilo přesně zacílit dron v jiném... Firma nekomunikovala ani jakou energii systém spotřeboval, ani vzdálenost, na... Je také potřeba počítat s řadou nevýhod, jako je třeba ta, že takto vyslaný... Také déšť, mlha nebo sníh degradují šíření mikrovln a efektivní rozsah. Každopádně se společnosti podařilo získat na podporu vývoje asi 43,5 milionu...

