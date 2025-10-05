|
Jak na hejno dronů? Mikrovlnný systém jich zlikvidoval padesát naráz
Dny NATO 2025
Letošní jubilejní Dny NATO se konají 20. a 21. září 2025 na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově.
Co tramvaj, to příběh. Podívejme se na průvod pražských tramvají podrobněji
Průvod tramvají ke 150. výročí městské dopravy v Praze 21. září byla sama o sobě krásná podívaná za krásného počasí. Ještě krásnější ale může být, když divák zná i pár střípků z historie toho či...
Skutečné perly. Unikátní historické letouny se slétly do Hahnweide
Jubilejní 20. ročník Oldtimer-Fliegertreffen neboli Setkání historických letadel na travnatém letišti v Hahnweide u městečka Kirchheim/Teck nedaleko Stuttgartu se opravdu povedl. Mezi 12. a 14. zářím...
Jak se Polsko bránilo Rudé armádě, když si ho nacisté s bolševiky porcovali
Dne 17. září 1939 vrazil Sovětský svaz kudlu do zad Polsku. Podívejme se, jak si Stalin dělil kořist s Hitlerem a také, jak se Poláci bránili Rudé armádě. Blíže se potom podíváme alespoň na obranu...
KVÍZ: Umíte dobře zacházet s hesly a zabezpečením PC i mobilu?
Bezpečnost na internetu a zabezpečení vašich zařízení k němu připojených je především ve vašich rukou. Zvláštní pozornost je třeba věnovat heslům, která chrání vaše data i peníze. Zjistěte, jak jste...
Milion let stará lebka nalezená v Číně může změnit příběh o původu člověka
Objevena byla před desítkami let, ale teprve díky pokročilým technikám se silně poškozenou lebku podařilo rekonstruovat. Výsledky jejího zkoumání vyvolávají otázky o tom, zda se naše představa o...
NATO testuje námořní vzducholoď. Jmenuje se jako z IKEA. Je lepší než drony
Finská firma Kelluu staví autonomní řiditelné balóny. Původně měla v úmyslu je prodávat civilním uživatelům. Vzbudily však zájem i ozbrojených sil. Hodí se k prohledávání velké plochy oceánu.
Očkování proti covidu přineslo 38 bilionů dolarů. Stálo jen desítky miliard
Vědci se pokusili spočítat, kolik lidstvo získalo vynálezem vakcíny proti covidu. Vycházeli přitom ze dvou různých metod přepočtu hodnoty lidského života na peníze. Výsledek měl proto značný rozptyl.
Polská operace NKVD počtem zavražděných několikrát překonala Katyňský masakr
Ještě před druhou světovou válkou postihl Poláky žijící na území SSSR teror obrovského rozsahu. Jednalo se o polskou operaci NKVD. Počtem obětí tato tragédie několikrát převýšila veřejnosti mnohem...
Návod si vynálezce vzal do hrobu. Návrat staré fototechniky resinotypie
Je to výtvarná technika, kterou se zabývá jen hrstka lidí na světě. Z části proto, že je to velmi pracný proces a z části z důvodu absence informací o historicky správném postupu. Její autor Rodolfo...
Hodně hubení lidé mají horší zdravotní vyhlídky než ti s nadváhou
„Kdo je tlustý, bude hubený, kdo je hubený, bude studený,“ tvrdí lidové pořekadlo o překonávání kritických životních etap. Nový výzkum dánských vědců mu dává za pravdu. Příliš hubeným lidem hrozí...
Ze Zlína až na jih Afriky. Baťovský pilot Emil Forejtník let podnikl jako první Čech
Dálkové mezikontinentální letecké obchodní cesty, které podnikali baťovští manažeři, byly ve své době výjimečným fenoménem, jenž neměl ve světě obdoby. Let pilota Emila Forejtníka přes celou Afriku v...
OpenAI spouští sociální síť, kde můžete sdílet AI videa, v nichž hrajete
Společnost OpenAI známá především svým chatbotem ChatGPT vypustila druhu generaci svého generátoru videí z textového zadání Sora. V novince můžete využít i avatara vytvořeného na základě skenu vaší...
Vědci našli nového dinosaura. Měl ještě v zubech svačinu
Vyrušování při jídle má rád jen málokdo. Zvlášť, když od stolu s takovým obědem, večeří, či svačinou už nevstane. Pokud ale zároveň i zfosilizujete, můžete být slavní. Jedné pravěké potvoře se to...
Proč nejde internet? Osm tipů, jak zjistit, kde je problém
Snad každý to zná – nefunkční, nebo pomalé připojení k internetu. Kolečka se točí, nervy pracují. Než ovšem začnete volat poskytovateli internetu nebo restartovat vše, co má i nemá kabel, zkuste pár...