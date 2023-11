Konec lehkých křižníků. Na vině jsou rakety, poslední odolával dlouho

Po druhé světové válce došlo k zásadním změnám v konstrukci lodí. Optika byla doplněna nebo nahrazena radiolokátory a děla hlavní ráže nahradily řízené střely. Skončila éra bitevních lodí a největšími jednotkami se po letadlových lodích a lodích pro výsadkové operace staly křižníky. Řada hladinových jednotek pocházejících ze světového konfliktu skončila ve šrotu jako nadbytečné. Ty, které přežily, byly přezbrojené řízenými střelami. Lodě s těžkými děly z aktivní služby postupně mizely. Až na pár výjimek. Jednou z nich byl BAP Almirante Grau (CLM-81) se svou sesterskou lodí BAP Aguirre (CH-84).

Japonská hrozba

Lehký křižník BAP Almirante Grau (CLM-81) začal svůj život 5. září 1939, kdy byl v suchém doku nizozemských loděnic Wilton-Fijenoord založen kýl plavidla, které mělo nést jméno De Zeven Provinciën. Jednalo se o druhou jednotku třídy Eendracht, pojmenované tradičně po první jednotce, jejíž kýl byl založen již 19. května 1939. Zpočátku měla být pojmenovaná Kijkduin, ale jméno bylo v následujícím roce změněno na zmíněný Eendracht.

Historie těchto lodí sahá do 30. let, kdy nizozemské námořnictvo KM (Koninklijke Marine) hledalo náhradu za dva lehké křižníky třídy Java, jejichž konstrukce pocházela již z roku 1916. Důvodem byla rostoucí hrozba Nizozemské východní Indii ze strany Japonska. Výsledkem byl plán modernizace floty Vlootplan 1930. Domácí konstrukce vycházela ze zkušeností s předchozím křižníkem HNLMS De Ruyter (His Netherland Majesty’s Ship), nicméně projekt počítal se zesílením pancéřové ochrany a celkovým zvětšením plavidel.

Projektovaná délka trupu přesahovala 185 m, šířka 17 m a ponor 5,5 m, při celkovém výtlaku 10 800 t. Lodě měly pohánět dva šrouby, roztáčené parními turbínami Parson s výkonem 58 150 kW. Páru mělo dodávat 6 kotlů Yarrow, spalujících mazut. Maximální rychlost byla vypočítaná na 32 uzlů. Zásoba 1 750 tun paliva umožňovala dosah 7 000 nm (13 000 km) při rychlosti 12 uzlů nebo 5 000 nm (9 250 km) při rychlosti 15 uzlů.

Hlavní výzbroj měly tvořit švédské kanony Bofors ráže 152 mm s hlavněmi dlouhými 53 ráží, umístěné ve dvou trojdělových věžích a dvou dvojdělových v superpozici. Jednalo se o první použití trojdělových věží na nizozemském plavidle.

Hlavní baterie byla poměrně moderní, protože věže umožňovaly náměr až 60o, takže děla byla schopná vést účinnou protiletadlovou palbu. Díky automatizaci nabíjení měla kadence dosahovat až 10 výstřelů za minutu na hlaveň. Protiletadlovou výzbroj doplňovalo šest automatických dvojkanonů Bofors 40 mm L/60 a 8 kulometů ráže 12,7 mm. Kromě toho měly být na palubě dva trojité torpédomety ráže 533 mm a katapult pro dva hydroplány. Posádku mělo tvořit 800 mužů.

Nečekaná okupace

V květnu 1940 bylo Nizozemsko obsazeno německými vojsky, V té době byl Eendracht dokončen asi z 12 % a De Zeven Provinciën z 25 %. Protože Kriegsmarine hladinovými jednotka zrovna neoplývala, Němci usoudili, že poměrně moderní jednotky by byly vítanou posilou. Rozhodli o jejich dokončení ve formě školních křižníků a rovnou jim přidělili označení. Z De Zeven Provinciën se stal „holandský křižník“ KH-1 (Kreuzer Hollandisch) a z Eendracht KH-2. Protože lodě byly zatím bez výzbroje, rozhodli se ji Němci nahradit čtyřmi vlastními dvojdělovými věžemi s kanony 15cm SK C/28 (SchiffsKanone) společnosti Rheinmetall. Protiletadlovou výzbroj mělo tvořit šest automatických dvojkanonů 3.7 cm/83 SK C/30.

Němci předpokládali, že lodě budou hotové v letech 1942, respektive 43. Nizozemci se však při dokončování lodí pro okupanty nijak nepřetrhli. Navíc Němci doky využívali i k jiným účelům, jako byla stavba ponorek nebo torpédových člunů. Stavba postupovala pomalu a navíc ji sabotoval domácí odboj. V roce 1943 byly práce zcela zastaveny, což souviselo s Hitlerovým „nadšením“ pro ponorky a celkovou ztrátou důvěry v hladinové jednotky.

Více práce bylo odvedeno na KH-1, který Němci, vzhledem k plánované oblasti nasazení, stihli vybavit delší tzv. Atlantickou přídí, zajišťující lepší plavební vlastnosti na rozbouřeném moři, takže KH-1 byla delší než její sesterská loď. Když se v roce 1944 začala přibližovat spojenecká vojska, rozhodli se Němci trup KH-1 potopit, aby zablokovali plavební kanál Nieuwe Waterweg, což byla přímá vodní cesta k Rotterdamu. Den před Vánocemi 1944 spustili trup na vodu, ale akci již nestihli dokončit a oba rozestavěné křižníky padly do rukou spojenců.