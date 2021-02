Všechny devětatřicítky. Výlet u příležitosti významného kontraktu

Vietnam si hodlá pořídit rovný tucet cvičných proudových letounů typu Aero L-39NG, jehož první prototyp se poprvé odlepil z továrního letiště 22. prosince 2018. Kontrakt s vietnamským ministerstvem obrany sjednala firma Omnipol, která je strategickým partnerem Aera Vodochody. Dodání letounů je naplánováno na roky 2023 až 2024, kontrakt samozřejmě zahrnuje i přeškolení letového a neletového personálu, dále náhradní díly.

Export do Vietnamu můžeme po jeho realizaci počítat i za dobrou referenci. Letectvo Vietnamské lidové armády se řadí k těm lepším na světě. Ono na tom není nic divného, vždyť v době jeho největšího rozvoje v 60. až 70. let ho pomáhali budovat Sověti i Američané. Zatímco ti první dodávali materiální vybavení, zajišťovali ti druzí, a to především na vlastní náklady, ostrý bojový výcvik.

Ale vraťme se do dnešního Vietnamu. Profesionalita leteckého personálu zůstává, typy bojových letounů už má modernější než z dob válečných. Z bojových letounů disponuje (2020/2021) vietnamské letectvo 42 stíhačkami Su-27/30 (+5 dvoumístných cvičných-bojových) a 34 stíhacími bombardéry Su-22.

Nás však zajímají typy cvičné. Vietnam už má dlouholeté (počítáno na dekády) zkušenosti s československými stroji Aero L-39C. A aby zde nevznikla mýlka, je třeba zdůraznit, že dnešní a vietnamskou stranou aktuálně objednaný L-39NG (kde NG znamená new generation) je zcela nové konstrukce a po původní devětatřicítce podědil pouze aerodynamickou koncepci - jinými slovy jsou si tyto stroje z externího pohledu do velké míry podobné (byť na první pohled rozeznatelné).

Aero L-39C Albatros vietnamského letectva

Vietnamské letectvo má dnes 26 kusů L-39C, které slouží u 910. výcvikového pluku. Jen pro zajímavost dodejme, že pluk dostal v 80. letech čestné jméno „Julius Fučík“. A právě k tomuto pluku by měly příštího a přespříštího roku směřovat nové L-39NG.

Už v roce 2019 si Vietnamci objednali v Rusku také dvanáct cvičných strojů Jak-130. Nakonec by tedy měli mít ve výzbroji dva typy cvičných proudových letadel. Lehčí L-39NG bude mít nižší náklady na palivo, což bude na druhou stranu například vykoupeno nižším nákladem pum (oba letouny jsou použitelné i jako lehké bojové).



Jak již bylo uvedeno, L-39NG je prakticky zcela nový typ a po širokém úkroku stranou v podobě lehkého bitevníku L-159 jde o nástupce původního cvičného typu L-39 Albatros. A tak se podívejme stručně na legendární albatrosy, především pak formou obrazovou.



Legendární Albatros

Prototyp Albatrosu se poprvé vznesl už začátkem listopadu 1968. Československo v té době bylo generálním dodavatelem cvičných proudových letadel pro státy Varšavské smlouvy (s výjimkou Polska), tento post si vydobylo předchozím neméně slavným typem L-29 Delfín.



Video - unikátní záběry první sériové verze L-39C:



Sériová výroba Albatrosu, který se během času objevil v několika souběžně vyráběných verzích, běžela v letech 1971 až 1997 v celkovém počtu 2 892 kusů včetně prototypů.

První sériová verze se označovala L-39C. Na přání zahraničních zákazníků vznikla cvičná a lehká bojová verze L-39ZO, která dostala místo o dva podkřídelní závěsníky víc a měla jich tak čtyři. Následovalo vylepšení na verzi L-39ZA, která dostala navíc pod trup odnímatelné pouzdro s dvouhlavňovým 23mm kanonem. Specialitou se stalo osm jednomístných L-39V z roku 1976 určených pro vlekání vzdušných terčů KT-04.

Fotogalerie Historie a verze letounu Aero L-39

Prototyp L-39 X-02 Na fotografii pořízené po prvním oficiálním letu L-39 zleva: Ing. Jan Vlček, Ing. Rudolf Duchoň a Ing. Karel Dlouhý Vzdušný terč KT-04 a letoun Aero L-39V určený k jeho vlekání Bývalá slovenská akrobatická skupina Biele Albatrosy

K pohonu L-39 slouží proudový motor sovětského původu Ivčenko AI-25TL s maximálním tahem 16,85 kN. U základní verze L-39C činí maximální rychlost 750 km/h, operační dostup 11500 m a dolet 1100 km.



Video - historie výroby proudových letadel v Aeru:



Původní L-39 v aktivní službě v roce 2020

Podle shrnutí seznamu letadel jednotlivých leteckých sil světa vydávaného každoročně magazínem Flight International je v současnosti vedeno ve službě 598 letounů L-39 Albatros v letectvech 29 států. Ze cvičných proudových strojů je před ním pouze britský Hawk s 610 exempláři.

Fotogalerie Aktuální uživatelé původního typu L-39 Aero L-39 Albatros bulharského letectva Aero L-39 Albatros bangladéšského letectva Letouny Aero L-39 Albatros ukrajinského letectva Aero L-39CM Albatros slovenského letectva

Nejvíce albatrosů má stále ruské letectvo, udávaný počet je 180. V pětici na albatrosy nejbohatších je dále Sýrie s 60 kusy, Alžírsko s 55 kusy, Ukrajina se 47 kusy a Thajsko se 33 kusy. Některé zdroje udávají čísla odlišná, zpravidla nižší, což může například znamenat ponížení o stroje uskladněné. Trochu překvapí Sýrie, když si člověk vzpomene na fotografie zničených letadel na tamních letištích během posledních let.



Život v civilu

Řada albatrosů po skončení své vojenské kariéry putovala a putuje do civilu. U civilních uživatelů dnes létají v počtu bohatě převyšujícím čtvrt tisícovky kusů, většina z nich zcela očekávaně v USA. Devětatřicítky tam jsou velice žádané, a to i z titulu jediného dostupného proudového cvičného stroje druhé generace. Devětatřicítku si můžete ve Spojených státech pořídit za 200 až 300 tisíc dolarů, což určitě není pro každého. Kromě volných finančních prostředků jsou limitem i předpoklady zdravotní a hlavně se musíte do toho kokpitu vejít.

V legendárním leteckém závodě konaném každoročně v září v nevadském Renu byla dokonce pro L-39 zavedena nová kategorie, protože předtím tam proudové stroje „neznaly“. V prvních letech v nové kategorii soutěžily pouze albatrosy, dnes i další typy cvičných proudových strojů. Nic to však nemění na tom, že některý z albatrosů kategorii Jet zpravidla vyhraje. Ano, v roce 2019 zvítězil delfín, ale to stejně „zůstalo v rodině“.



Letecké závody kolem pylonů v Renu v roce 2014, pohled na „výstavku“ letadel na letišti. Zdaleka všechno to samozřejmě nejsou stroje startující v soutěži, například nesoutěžní F-22 či A-10 poznáme všichni. Zajímavějším poznatkem potom je, že nejpočetnějším typem na fotografii je L-39 Albatros (ale ani všechny jeho exempláře nejsou ze startovního pole soutěže, viz minimálně akrobatická skupina ve spodní partii snímku).

Pravnučky nočních čarodějnic

Na závěr fotografického průřezu historie a současnosti devětatřicítek se ještě jednou vydejme do Ruska, když jich bylo do Sovětského svazu exportováno nejvíc.

Již řadu let slouží i na vojenských letadlech ženy, a to i na bojových. Dneska bychom dokonce těžko hledali letectvo, kde žádnou nemají. A neslouží pouze na stíhačkách, kde by se to pro elegantnost a mrštnost takových strojů dalo především očekávat , ale například u amerického letectva překvapí, kolik žen tam létá na „surových“ protitankových A-10 „Warthog“.