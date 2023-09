KVÍZ: Zbraně na obranu republiky. Vyhrajte knihu o největším českém esu

Letos si připomínáme 85. výročí všeobecné mobilizace československé branné moci v době akutního ohrožení Hitlerovou nezřízenou chutí rozšiřovat silou svou říši. Při této příležitosti vycházel v létě na Technetu seriál Zapomenutá letiště mobilizace 1938.

Připomínku mobilizace, která byla vyhlášena dne 23. září 1938, dnes završíme kvízem. A protože je kvíz výherní, byla zvolena jednoduchá forma spočívající především v rozpoznávání výzbroje tehdejší československé armády na fotografiích, doplněná několika jednoduchými otázkami slovními týkajícími se také výzbroje, a to z důvodu, aby mělo co nejvíc čtenářů šanci se dostat do slosování, aniž by museli kvíz vícekrát opakovat. Budete tak ušetřeni otázek typu kdo velel té a té polní armádě, kolik a jakých divizí jsme měli, nebo dokonce co se stalo toho a toho dne, v tu a tu hodinu.

Pro čtyři vylosované úspěšné řešitele kvízu jsou připraveny knihy „Noční lovec. Karel Kuttelwascher – nejúspěšnější český stíhač druhé světové války“. Mimochodem i Karel Kuttelwascher byl jako pilot stíhačky Avia B.534 připraven bránit na podzim 1938 svou vlast. Knihu napsal Marek Brzkovský a vydalo ji nakladatelství Universum.

Soutěž probíhá do do 2. října 12:00 hodin.

Pravidla soutěže najdete ZDE.