Kvíz: Na konci vám spadne čelist. Poznejte „stíhačky“ vypadající jako hračky

Chceme-li připravit rozpoznávací letecký kvíz, který bude obrazově zábavný, jsou UL napodobeniny bojových letadel tím správným artiklem. Tvůrci se do nich snaží promítnout charakteristické tvary jejich vzorů. Výsledek potom takový vzor víceméně připomíná, byť vypadá „připosraženě“.

Důvod mnohdy až markantní tvarové roztodivnosti je prostý – zatímco hlavní rozměry UL napodobenin se vůči originálům zpravidla zmenšují, tak pilota tak jednoduše zmenšit nelze. Ale to je pouze část pravdy, jedná se totiž o zcela nové konstrukce a ani z hlediska funkčního, když zapomeneme na pilota, nelze draky takových zmenšenin navrhnout prostým zmenšením originálů například v měřítku 1:1,25. Dodržet přesné proporce letounu je zkrátka nereálné a navíc taková snaha by byla zcela chybná, takže to nikoho ani ve snu nenapadne.

Jen pro upřesnění dodejme, že tyto napodobeniny se často chybně označují za repliky, někdy dokonce za věrné repliky. Ale replika je něco zcela jiného, tu laickým okem od originálu nerozeznáte, což je ovšem pouze podmínkou nutnou, nikoli postačující.



A nyní již směle do kvízu, který překvapí téměř každého svou jednoduchostí.