V září 1939 přišel útok na Polsko. Zkuste jednoduchý kvíz na dané téma

Za úsvitu 1. září 1939 začala německým vpádem do Polska druhá světová válka, nejkrvavější ozbrojený konflikt všech dob. Válka, do které se postupně zapojilo kolem 70 zemí, trvala šest let a dva dny a připravila o život více než 60 milionů lidí.