Čtvrt století od zkázy Kursku. Z ruského námořnictva je regionální hrozba

Radek John
Dnes uplynulo přesně 25 let od katastrofy ruské ponorky Kursk. Pod hladinou Barentsova moře v ní zahynulo 118 námořníků. Rusko ve svém ponorkovém programu dál pokračuje. Jeho námořnictvo je ovšem jen stínem sovětského. Nezvládlo ovládnout ani Černé moře. Pro Evropany však i tak představuje silného soupeře.
Část 1/6

Vyzvednutí trosek ruské jaderné ponorky Kursk (23. října 2001)

Nejnovější příspěvek ruské podmořské floty se jmenuje Kňaz Požarskij. Má za úkol zasypat soupeře balistickými raketami. Uveze až šestnáct střel Bulava. Ve špici každé z nich se může skrývat až šest nezávislých jaderných hlavic. Ponorka má moderní tichý trup a pohon typu pump-jet, tedy námořní obdobu proudového motoru. Na délku by měla měřit okolo 170 metrů. Její výtlak pod vodou by měl být zhruba čtyřiadvacet tisíc tun. Posádku tvoří 107 mužů.

Ruské námořnictvo má pět flotil: Severní, Tichomořskou, Černomořskou, Baltskou a Kaspickou. Kňaz Požarskij bude sloužit v první z nich, stejně jako nešťastný Kursk. Severní flotila má hlavní velitelství v Severomorsku na chmurném poloostrově Kola. Ponorku si oficiálně přebrala 24. července.

Obřad prvního vztyčení bílé vlajky ruského námořnictva s modrým ondřejským křížem z věže ponorky se odehrál u mola v Severodinsku. Osobně mu přihlížel prezident Vladimir Putin. Podle portálu The Barents Observer pronesl slavností projev.

„Prioritou je především stavba strategických raketových ponorek – jedné z nejdůležitějších složek naší jaderné triády, která, opakuji, umožňuje Rusku udržovat rovnováhu sil ve světě,“ řekl v něm.

Kňaz Požarskij je už osmá ponorka třídy Borej, respektive pátá v její vylepšené variantě Borej-A. Má nadělat výrazně méně hluku než předchozí, dnes pomalu vyřazovaná, třída balistických člunů Delta. Podle Rusů je tišší i než americké útočné ponorky třídy Virginia.



