Bitva o Královec. Dokázala by česká armáda uchvátit ruskou exklávu?

Poté, co Rusko na základě frašky s urychlenými referendy anektovalo čtyři ukrajinské regiony, se nejprve v Polsku a později v Česku strhla lavina zesměšňujících návrhů, jak by Češi mohli na oplátku anektovat ruskou exklávu při baltském pobřeží. Zkusme se v nadsázce zamyslet, jak by taková vojenská intervence mohla ve skutečnosti vypadat a zda by na ni česká armáda stačila.