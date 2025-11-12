Jižní Korea má zhruba 52 milionů obyvatel. Žijí v neustálém ohrožení ze strany agresivního severního souseda. Soul proto disponuje silným a moderním námořnictvem. V jeho budování se uplatňuje rozvinutý loďařský průmysl. Kapacita civilních jihokorejských loděnic je druhá největší na světě hned po čínských. Stavba válečných plavidel je v Jižní Koreji rovněž na vysoké úrovni. Mamutí společnosti Hyundai a Daewoo stojí společně za čtveřicí torpédoborců třídy Tchedžo Veliký (u nás k vidění i anglicky jako Sejong the Great). Jde o nejsilněji vyzbrojená plavidla své kategorie na světě.
Podmořská flotila Soulu je rovněž úctyhodná. Zahrnuje jednadvacet ponorek. Devět z nich patří ke třídě Jang Bogo. Jde o upravené a opakovaně modernizované německé ponorky typu 209 ze sedmdesátých let dvacátého století. Dalších devět korejských ponorek tvoří třída Sohn Wonyil. Jsou to pro změnu modernější německé čluny typu 214 stavěné po roce 2001.
V současnosti začínají Jihokorejci postupně zařazovat do služby první ponorky vlastní výroby, třídu Dosan Ahn Changho. Zatím zahrnuje tři plavidla. Všechny korejské podmořské čluny mají konvenční dieselelektrický pohon. Korejci je stejně jako mnoho dalších států světa modifikují na standard AIP.