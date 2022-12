Konvertoplán Valor byl vybrán za nástupce legendárních vrtulníků Black Hawk

V pondělí 5. prosince 2022 vydal hodding Textron zprávu, že jeho dceřiný podnik Bell Textron, se svým konvertoplánem V-280 Valor, byl vybrán za vítěze v americkém armádním programu Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA).

„Toto rozhodnutí je významným milníkem pro U.S. Army, Bell a celý tým Valor v procesu modernizace leteckých schopností americké armády v nadcházejících dekádách,“ řekl Mitch Snyder, prezident a generální ředitel společnosti Bell Textron a dodal: „Bell dlouhodobě podporuje armádní letectvo. Díky tomuto vyspělému, mimořádně spolehlivému, cenově dostupnému a vysoce výkonnému zbraňovému systému s dlouhým doletem můžeme být naší armádě plnou oporou.“

Zakázka navazuje na více než 85letou historii společnosti Bell, během které dodala vojenským a civilním zákazníkům z USA a celého světa přes třicet tisíc osvědčených a spolehlivých strojů s vertikálním vzletem. Jmenujme především legendární vrtulník Bell 47, který všichni známe ze seriálu M.A.S.H., a nejvýznamnější Bellův vrtulník „Huey“ vyráběný v olbřímích počtech a v desítkách verzí.

U.S. Army dala přednost konvertoplánu Valor před vrtulníkem s protiběžnými koaxiálními rotory a zadní tlačnou vrtulí Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant.

V-280 Valor a SB-1 Defiant vzešly z experimentálního programu JMR TD (Joint Multi-Role Technology Demonstrator), který byl zahájen v roce 2013, a jehož hlavním úkolem bylo zkoušet a ověřovat nové koncepty vysokorychlostních strojů s kolmým startem a přistáním VTOL (Vertical Take-Off and Landing).

Bell V-280 Valor Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant

V této souvislosti si zaslouží vysvětlení typového označení konvertoplánu. Bell V-280 by měl dosahovat cestovní rychlosti 280 uzlů (518 km/h). Požadavky programu FLRAA z dubna 2019 předepisují cestovní rychlost alespoň 250 uzlů, ale jako žádoucí hodnotu tohoto parametru uvádí právě 280 uzlů. A cestovní rychlost 250 uzlů je uváděna u typu SB-1 Defiant, který za svým konkurentem od Bellu zaostává navíc i v doletu.

Technologický demonstrátor Bell V-280 Valor poprvé vzlétl 18. prosince 2017. Později prošel více než tříletými náročnými letovými zkouškami, které potvrdily jeho technické a provozní výhody pro mise různého určení na dlouhé vzdálenosti.

Výběr U.S. Army prokázal, že V-280 Valor splnil požadavky programu FLRAA. Úspěch vychází z desetiletého konstrukčního a výrobního vývoje konvertoplánu, kdy Bell a další participující firmy ve spolupráci s armádou vyvíjený stroj a jeho modulární otevřený systémový přístup soustavně a důkladně ověřovaly a testovaly.

Konvertoplán Bell V-280 Valor Valor na speciální rampě postavené pro jeho pozemní motorové zkoušky, které se prováděly před „puštěním“ stroje do vzduchu.

Konvertoplán Bell V-280 Valor je konstruován pro cestovní rychlost 280 uzlů (518 km/h). To se oku českého čtenáře bude líbit: Bell V-280 Valor a Aero L-39 Albatros.

O štěstí, jaké čeká v souvislosti se sériovou výrobou vítěze programu FLRAA nám mohou dát obrázek dnešní počty vrtulníků U.S. Army. Navíc příslušné typy používá i řada dalších zemí a některé z nich o typ vzešlý z FLRAA určitě také projeví zájem. A protože Bell pracuje i na bitevní verzi konvertoplánu Valor (AV-280), tak se hovoří i o případné náhradě bitevních vrtulníků AH-64 Apache.

Podle publikace World Air Forces 2022 (vydává se každoročně) disponovala U.S. Army začátkem tohoto roku celkem 2 262 vrtulníky typové řady Black Hawk různých verzí, 204 kusů obsahovaly podepsané objednávky a dalších 129 kusů připravované objednávky. Se službou tohoto typu se v řadách U.S. Army počítá ještě na několik dekád, příchod V-280 bude pozvolný. Také si musíme uvědomit, že užitná hodnota V-280, a to nejen díky vyšší rychlosti a většímu doletu, je větší než u vrtulníku Black Hawk, tak jich pro stejnou „práci“ stačí menší množství. A co se týká bitevních AH-64, tak těch měla U.S. Army k začátku roku 819 kusů, plus objednávku na 22 nových.

Konvertoplán Bell V-280 Valor v akci

Následující ilustrace, ukazující Bell V-280 Valor v akci, nám poskytnou obrázek o jeho uvažovaném mnohostranném využití, ostatně na něco podobného jsme zvyklí i v případě víceúčelových vrtulníků, Black Hawk nevyjímaje. Ilustrace byly vytvořeny ještě před vznikem technologického demonstrátoru, se kterým jsme se vizuálně seznámili na předchozích fotografiích, na první pohled vidíme například jiné řešení podvozku.

Valor při evakuaci raněných Výsadek ve městě, ve vzduchu vidíme stroj v bitevní verzi.