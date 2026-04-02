Mezi leteckými konstruktéry, piloty i nadšenci prý koluje rčení týkající se letadel. Zní: „Když to dobře vypadá, bude i dobře létat.“ Jeho původ je nejistý. Někdy se připisuje francouzskému inženýrovi Marcelu Dassaultovi, jindy americkému vynálezci Billovi Learovi. Oba zmínění gentlemani se svého času stali zakladateli úspěšných firem vyrábějících letadla. Otázka je, jestli se dá pořekadlo interpretovat i obráceně.
Znamená automaticky, že ošklivé stroje budou létat špatně? Pokud ano, tak by se nejnovější přírůstek do arzenálu japonských sebeobranných sil, Kawasaki EC-2, snad ani neměl odlepit od země. Přesto to ovšem udělal.
Mimořádně nevzhledná obluda se poprvé úspěšně vznesla letos 17. března z ranveje letecké základny Gifu ve stejnojmenné prefektuře. Okamžitě se stala jedním z nejpodivnějších létajících strojů světa. Má fungovat jako obří létající rušička. Svou funkci má obstarávat z bezpečné vzdálenosti, aby se vyhnula vlastnímu sestřelení.