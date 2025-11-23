Testy elektromagnetických katapultů. Místo letadel zatím urychlují vozíky

Radek John
V americkém námořnictvu dosud roztahuje startující letadla hlavně pára. Už jí však zvoní hrana. Pomalu ustupuje novému systému.

Námořnictvo Spojených států se brzo chystá vyřadit nejstarší ze svých letadlových lodí třídy Nimitz. Desítku plavidel navržených na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století má pomalu vystřídat nová třída Ford. První loď je ve službě od roku 2017. Druhá, USS John F. Kennedy, zatím podstupuje vystrojování. Do služby má vstoupit v roce 2027. Na videu lze vidět testy jedné z jejích hlavních inovací: elektromagnetických katapultů.

V budoucnu mají sloužit během startů stíhaček a dalších strojů. Vzlet z letadlové lodě je náročný. Letoun musí získat rychlost okolo 250 kilometrů v hodině na pouhých 91 metrech.

Největší americká letadlová loď USS Gerald R. Ford míří k venezuelským břehům. (1. října 2025)
Letadlová loď USS Gerald R. Ford proplouvá Atlantským oceánem. (26. března 2022).
Jen silou svých motorů by to nezvládl. Posádka letadlové lodě proto musí připojit přední kolo letounu k jezdci, pohybujícím se v liště zapuštěné do paluby. Jezdec mnohatunové letadlo urychlí. U plavidel třídy Nimitz uvádí zařízení do pohybu parní pístový mechanismus. Pára má však několik zásadních nevýhod.

Systém se nedá nastavit přesně na hmotnost konkrétního letadla. K urychlení lehkých strojů typu všelijakých dronů je nepoužitelný. Závisí také na neustálém energeticky náročném odsolování mořské vody.

V případě elektromagnetických katapultů popsané problémy odpadají. Jezdec uvádí do pohybu lineární elektromotor. Zjednodušeně je to řada cívek, které se jedna po druhé aktivují.

Vytvoří se pohyblivé magnetické pole. Tímto způsobem může systém během dvou až tří sekund uvolnit energii 484 megajoulů. Odpovídá to zhruba třetině energie běžného blesku.

Je to o 29 procent víc, než zvládne parní katapult. Pauza mezi dvěma starty může být s elektromagnetickým katapultem pouhých 45 sekund. Je to opět rychlejší než v případě páry.

K nabití systému je ovšem potřeba větší elektrický příkon, než je energetický systém lodě schopný za tak krátkou dobu vytvořit. K zařízení proto patří také rotující setrvačníky spojené s generátorem. Slouží jako vyrovnávací zásobník energie.

Trump chce nařídit letadlovým lodím návrat k parním katapultům. Už podruhé

Letadlové lodě třídy Ford mají čtyři jednotlivé katapulty. Sdílejí však některé části. Námořnictvo o nich proto mluví jako o jednom zařízení. Označuje ho jako EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System, elektromagnetický systém pro vypouštění letadel).

S jeho zaváděním na první z nových lodí, USS Gerald R. Ford, byly zpočátku značné potíže. Měl by být jednodušší na údržbu než jeho předchůdce. V praxi však často vypovídal službu. Podle posledních zpráv problémy do značné míry pominuly, i když EMALS stále vyžaduje časté opravy a podporu na dálku z pevniny.

