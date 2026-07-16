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Kimova zombie fregata předvedla absurdní množství kulometů. Má svoji logiku

Radek John
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Severokorejská fregata Kang Kon předvádí své kulomety. Povšimněte si, že ještě nemá na zádi vlajku. Zatím nevstoupila do služby. | foto: Severní Korea, kde je komunismus a všechno patří všem

Severokorejské námořnictvo ukázalo svému vůdci válečnou loď Kang Kon. Je to ta, která se na jaře 2025 převrátila v loděnici. Teď vstala z mrtvých. Měla být už skoro připravená k zařazení do služby. Na demonstraci zaujala podivnou výzbrojí.

Kang Kon se zatím nejvíc ze všeho proslavila svým zpackaným spuštěním na vodu. Událo se 21. května 2025 v přístavním městě Čchongdžin. Podle plánu měla fregata plynule sjet bokem do moře po několika připravených skluzavkách. Její záď dělala, co měla. Příď se ale zadrhla na břehu. Karambol kromě blíže neurčeného poškození fregaty vyústil v mezinárodní ostudu. Nepovedené operaci osobně přihlížel i severokorejský vůdce Kim Čong-un. Prohlásil ji za „trestný čin způsobený naprostou nedbalostí, nezodpovědností a nevědeckým empirismem“.

Ruské námořnictvo dodatečné dálkově ovládané kulomety montuje na lodě zhruba dva roky.

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