Kang Kon se zatím nejvíc ze všeho proslavila svým zpackaným spuštěním na vodu. Událo se 21. května 2025 v přístavním městě Čchongdžin. Podle plánu měla fregata plynule sjet bokem do moře po několika připravených skluzavkách. Její záď dělala, co měla. Příď se ale zadrhla na břehu. Karambol kromě blíže neurčeného poškození fregaty vyústil v mezinárodní ostudu. Nepovedené operaci osobně přihlížel i severokorejský vůdce Kim Čong-un. Prohlásil ji za „trestný čin způsobený naprostou nedbalostí, nezodpovědností a nevědeckým empirismem“.
Ruské námořnictvo dodatečné dálkově ovládané kulomety montuje na lodě zhruba dva roky.