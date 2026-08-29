Stroje Globemaster slouží hlavně k přepravě materiálu a bojových jednotek. Občas se uplatňují i při evakuaci raněných nebo vzdušných výsadcích. Jejich využití k transportu vysokých funkcionářů je poměrně neobvyklé. Stejně je to i s přistáními tohoto typu v Moskvě. Šlo o první takový případ od roku 2017. Vzbudil proto značnou pozornost nadšenců do sledování leteckého provozu. Na specializovaných webech bylo vidět, že konkrétní letoun měl volací znak RCH4555.
Dohledat sériové číslo pak byla záležitost okamžiku. Moskvu navštívil stroj s označením 07-7181. Jeho letový plán byl pozoruhodný ještě nad územím Spojených států.
|
Šéf CIA v Moskvě varoval Rusy před útokem na Pobaltí. Neudělají to, míní Trump
Globemaster RCH4555 odstartoval 22. srpna z letecké základny McGuire-Dix-Lakehurst. Leží poblíž Trentonu, hlavního města státu New Jersey. (První dvě části jejího jména odkazují na zasloužilé armádní důstojníky, třetí je název blízké obce.)
Letoun C-17 pak pokračoval na další základnu Lindseyho Grahama v North Charlestonu ve státě Severní Karolína. Z té pak následující den přeletěl na Andrewsovu základnu. Leží půl hodiny autem od Bílého domu.
Sídlí na ní zvláštní jednotka USAF, která má na starosti přepravu vysokých státních činitelů. Andrewsova základna proto funguje jako domovské letiště prezidentských speciálů létajících s volacím znakem Air Force One. Z pohledu návštěvy C-17 v Moskvě je její volba zajímavá ještě jednou věcí.