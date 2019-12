OBRAZEM: Den hanby. Američané dostali lekci a vstoupili do války

, aktualizováno

Když Japonci 7. prosince 1941 zaútočili na americký Pearl Harbor, dosáhli jediného – kalendář jejich válečného dobrodružství se začal pomalu, ale jistě odpočítávat do hořkého konce. Do války zatáhli Američany, kteří se do ní do té doby zdráhali aktivně vstoupit.