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Japonské ponorky vypluly k Americe. Velké plány vzaly za své

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V prosinci 1941 prakticky všechny japonské ponorky vypluly na řadu míst k podpoře široce naplánovaného úderu v Tichém oceánu. Víc než polovina plavbyschopných podmořských člunů operovala v amerických pobřežních vodách a tokijští stratégové si nejvíc slibovali od skupiny rozmístěné v Havajském souostroví. Jenže to dopadlo trochu jinak...
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První japonskou ponorkou ztracenou ve válce byla I-70. Na snímku poškozená po...

Plán admirála Isoroku Jamamota při přepadu základny Pearl Harbor s ponorkami počítal přesně v duchu „Předpisu námořní bitvy“. V případě, že by letecký útok ztroskotal a protivník by začal pronásledovat svaz letadlových lodí admirála Čuičiho Naguma, ponorky byly připravené jej krýt.

Cíl Pearl Harbor

Mezi 11. až 21. listopadem vyrazilo z Kure, Jokosuky a Kwajaleinu celkem 27 oceánských člunů a 6. prosince večer zaujaly pozice v Havajském souostroví. Nikdo nepřiplul dřív a nikdo se neopozdil – a už jen to svědčí o mimořádné námořní zdatnosti japonských ponorkových posádek.

Kromě toho tři čluny pluly 50 mil před Nagumovým seskupením, aby prováděly průzkum. Jiné čtyři ponorky číhaly u západního pobřeží Spojených států pro případ, že by Pearl Harbor dostal po leteckém útoku posily anebo naopak – pokud by americké lodě z Havaje prchaly.

Rozmístění japonských ponorek před útokem na Pearl Harbor
Jedna zachovalá japonská miniponorka je dnes vystavena před americkou námořní základnou na ostrově Guam.
Torpédoborec Ward útočí, obraz Toma Freemana.
První japonskou ponorkou ztracenou ve válce byla I-70. Na snímku poškozená po kolizi s I-69 v květnu 1941.
7 fotografií

Pět člunů zvaných „Speciální námořní útočný útvar“ přepravovalo miniponorky pro útok přímo v přístavu. Admirál Jamamoto s jejich nasazením zpočátku nesouhlasil, protože se obával, že byť i náhodné předčasné prozrazení jeho záměrů by mohlo mít fatální následky. Nakonec se nechal přesvědčit, ovšem s podmínkou, že mateřské čluny udělají vše, aby se miniponorkové posádky z mise vrátily. Jamamotovi přirozeně nešlo o životy námořníků. Možná si ani nedělal iluze, že něco trefí. Nepochybně však doufal, že miniponorkáři přinesou informace o výsledcích leteckého útoku a právě z toho plynul jeho zájem na jejich záchraně.

Plavba k cíli probíhala bez nečekaných událostí, pouze na ponorce I-24 došlo k nehodě. Když k Pearl Harboru zbývaly tři dny cesty, kapitán Hakuši Hanabusa nařídil rutinní kontrolu torpéd. To se obvykle dělalo pod hladinou, kde člunem nezmítaly vlny a torpédisté měli na práci klid. Jenže při ponoru se I-24 nezastavila na požadované hloubce třiceti metrů a dál směřovala ke dnu. Službu v centrále měl zrovna navigační důstojník, který sice duchapřítomně zařval: „Vypustit přední balastní nádrž!“, jenže inkriminovaný ventil se zasekl a ponorka dál uháněla za Neptunem. V příštích sekundách se ventil námořníci stále marně snažili rozhýbat, než je vystřídal první důstojník Močicura Hašimoto ozbrojený kladivem. V té chvíli už měřicí přístroj hlásil, že I-24 překročila hranici sta metrů, a to znamenalo jediné – že ji tlak vody brzy rozdrtí.

Jenže právě v té chvíli se Hašimotovu kladivu konečně povedlo ventil roztočit. V balastní nádrži zasyčel stlačený vzduch, člun přestal klesat a po chvíli zamířil vzhůru. Posádka si oddechla, leč nikdo nevěděl, zda během dramatického ponoru nedošlo k poškození miniponorky přepravované na horní palubě. Následná kontrola nedopadla vůbec dobře. Trup malého plavidla vydržel, avšak vyčnívající torpéda tlak vody doslova zarazil dovnitř. Na opravy však zbývalo dost času a posádka byla po celonoční práci přesvědčena, že přepravovaná zbraň je v pořádku.



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