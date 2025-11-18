Hrozí návrat jaderných testů. Státy jimi poškozují vlastní obyvatelstvo

Radek John
Dvě země s největšími zásobami atomových bomb na světě vyhrožují návratem jejich zkoušek. Co by to znamenalo pro běžného obyvatele planety Země? Jak se ověřovala účinnost těchto zbraní v minulosti?
Část 1/8

Výbuch Castle Bravo

Psal se první březen 1954. Japonský trawler Dai-go Fukuryū Maru, v překladu Šťastný drak 5, rybařil asi 130 kilometrů východně od atolu Bikini. Měl za sebou už poměrně smolnou plavbu. Napřed najel na mělčinu. Pak přišel o polovinu sítí. Změna kurzu směrem k Bikini byla posledním pokusem zabránit, aby se výprava stala absolutním propadákem. Smůla třiadvaceti rybářů, kteří tvořili posádku dřevěné lodě poháněné slabým a poruchovým dieselem, však měla být ještě daleko větší.

V 6.45 ráno se na západě objevila ohnivá koule jasná jako samo Slunce. Způsobil ji americký jaderný test Castle Bravo. Termojaderná nálož měla mít podle výpočtů sílu odpovídající šesti megatunám TNT.

Kalkulace však byly chybné. Část materiálu bomby měla sloužit jen jako výplň. Zapojila se však do reakce. Exploze tak odpovídala patnácti megatunám. Bylo to tisíckrát víc než výbušné zařízení svržené na Hirošimu. Navíc se otočil vítr.

Tlakovou vlnu po výbuchu přežila Dai-go Fukuryū Maru bez potíží. Byla od epicentra dostatečně daleko. Několik hodin po explozi se však na palubu trawleru začal snášet jemný prach.



Utajovaný odlet letounu Skyfox. Odstartoval v neznámé barevné variantě

L-39 Skyfox letoun Vodochody

Spolupracovníkovi redakce Technet.cz se v minulém týdnu podařilo zachytit start letounu Skyfox z továrního letiště Aera Vodochody. Zajímavé je, že stroj odlétal v dosud neznámé barevné variantě,...

Vedoucí české stanice na Špicberkách: medvědi nejsou největším nebezpečím

Terénní pracoviště Nostoc na Špicberkách

Není zde zvykem zamykat domy ani auta. Ne z nedostatku zlodějů, ale aby bylo kam se schovat před ledním medvědem. Na souostroví Svalbard, které známe spíš pod názvem Špicberky, funguje od června 2014...

Před 65 lety došlo k nejtragičtější havárii na našich železnicích

Ohořelá jízdenka na vlak jednoho z účastníku železničního neštěstí ze 14....

Nejtragičtější nehoda v dějinách české železniční dopravy se stala 14. listopadu 1960 u Stéblové na Pardubicku. Čelně se na jednokolejné trati srazily dva vlaky, z nichž jeden táhla parní lokomotiva....

Nejlevnější gramofon Technics se povedl. Umí něco, co dražší modely ne

Technics SL-40CBT

Legendární pohon „direct drive“, ve kterém je talíř gramofonu přímou součástí motoru, dostal i nejlevnější přírůstek, model SL-40CBT. Vedle tradičních analogových výstupů má i Bluetooth modul pro...

Britská letadlová loď nejdříve honila Bismarcka, pak ji potopila ponorka

Třetí HMS Ark Royal jde ke dnu poté, co ji během 2. světové války zasáhlo...

Dne 14. listopadu 1941 se potopila britská letadlová loď HMS Ark Royal zasažená předchozího dne torpédem německé ponorky U 81 u Gibraltaru. Nebyla to první loď s tímto jménem a ani poslední.

18. listopadu 2025

Římané měli 299 171 kilometrů silnic. Jejich mapu můžete prozkoumat na webu

Ilustrační obrázek

Kvalitní kamenné silnice byly tepny římské říše. Putovalo po nich zboží, lidé i armády. Pozůstatky cest se dodnes dají najít ve velké části Evropy a obecně v zemích kolem Středozemního moře. Jejich...

17. listopadu 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

Nejrychlejší meteory dorazily. Sledujete v noci na úterý oblohu

Snímek bolidů z meteoriského roje Leonidy z roku 1999.

Mezi 17. a 18. listopadem pravidelně vrcholí meteorický roj Leonidy. Stejně je tomu i letos, kdy můžete za ideálních podmínek očekávat 10 až 15 meteorů za hodinu. Leonidy mají jednu z největších...

17. listopadu 2025  7:12

Vedoucí české stanice na Špicberkách: medvědi nejsou největším nebezpečím

Terénní pracoviště Nostoc na Špicberkách

Není zde zvykem zamykat domy ani auta. Ne z nedostatku zlodějů, ale aby bylo kam se schovat před ledním medvědem. Na souostroví Svalbard, které známe spíš pod názvem Špicberky, funguje od června 2014...

17. listopadu 2025

Co byste mohli udělat, když se PC s Windows zadrhává

Ilustrační foto - Windows 10

Někdy se to stane v nejnevhodnější chvíli – pracujete na důležité prezentaci, připravujete itinerář vysněného roadtripu nebo hrajete hru a najednou… nic. Počítač přestal reagovat. Jestliže k tomu...

16. listopadu 2025

Zrod SS: před sto lety vznikla organizace, která se stala symbolem zla

Německý nacistický funkcionář a velitel SS Heinrich Himmler na nedatovaném...

Před 100 lety vznikl v Německu ochranný oddíl SS – nenápadná skupina několika mužů, jejímž úkolem bylo chránit Adolfa Hitlera. Během několika let se z ní stala jedna z nejděsivějších organizací 20....

16. listopadu 2025

Mnohá sluchátka mohou hrát lépe. Vyzkoušeli jsme „dongle“ s moderními kodeky

BTD 700 a iPhone 16e

Ani pečlivý výběr bezdrátových sluchátek nemusí přinést očekávané zvukové kvality. Na vině může být váš telefon, tablet nebo notebook, který sice má Bluetooth, ale již nemusí podporovat kompatibilní...

15. listopadu 2025

Zkáza Coventry před 85 lety. Dodnes někteří věří, že jej Churchill obětoval

Katedrála sv. Michala v Coventry zničená během náletu v noci ze 14. na 15....

Katedrála sv. Michala v Coventry zničená během náletu v noci ze 14. na 15. listopadu 1940 se stala jedním ze symbolů útoku nacistického Německa proti Británii. Během této noci 515 strojů německé...

15. listopadu 2025

Den odplaty přišel, burcovalo Rudé právo před 100 lety voliče

Titulní stránka Rudého práva v den voleb

V neděli 15. listopadu 1925 šli občané první republiky k parlamentním volbám. „Kalná vlna volební vojny dostoupila vrcholu,“ psaly Lidové noviny. Pro jedny šlo o svátek demokracie, pro druhé o den...

15. listopadu 2025

Usínání je daleko rychlejší, než byste čekali. Trvá jen čtyři a půl minuty

Cestování za spánkem? Některé hotely se začínají zaměřovat na turisty, kteří...

Fyziologové považovali nástup spánku za postupný proces, při němž se činnost mozku pomalu mění. Podle nového výzkumu je však až překvapivě svižný. Skoro jako kdyby nám někdo zmáčkl kdesi na zátylku...

14. listopadu 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Největší konkurent SpaceX vynesl marsovské sondy. Podařilo se i přistání

Start rakety New Glenn s marsovskými sondami Escapade

Společnost Blue Origin ve čtvrtek vypustila svůj velký nosič New Glenn s dvojicí kosmických lodí Escapade, které budou studovat Mars a sluneční vítr. Po předchozím neúspěchu se jí povedl i návrat...

14. listopadu 2025  9:48

Přesné laserové řezání plechů: Jak na to, když projekt vyžaduje 8 metrů a preciznost?

Ve světě průmyslové výroby a strojírenských konstrukcí je volba správné technologie pro dělení materiálu klíčová. Zatímco menší díly lze řezat mnoha způsoby, skutečný technický oříšek nastává, když...

14. listopadu 2025

