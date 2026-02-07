Jak Sověti nepochodili s obřími jadernými houfnicemi a minomety

Po druhé světové válce měly na světě zavládnout mír a bezpečí. Alespoň s tím mírem to v Evropě vyšlo. Ale nebylo si možné nevšimnout, jak si území, která předtím Rudá armáda osvobodila od hitlerovských vojsk (nebo na ně alespoň přijela), Stalinova říše přivinula pod svá křídla. Nebojme se říct, že jim vnutila svůj vliv, v podstatě doslova nadvládu. A po zkušenostech s ruskými dobyvačnými ambicemi ze začátku války (útok na Polsko a Finsko, anexe Litvy, Lotyšska, Estonska a rumunské Besarábie) se nemůžeme divit, že se Západ regulérně snažit zajistit svou obranu.
První a nakonec jediný vyrobený samohybný kanon S-103 potkala při jednom z prvních testovacích výstřelů nepříjemná lapálie, kdy ho bez skrupulí opustila hlaveň.