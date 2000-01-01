náhledy
30. říjen se do historie lidstva doslova vypálil výbuchem sovětské jaderné pumy, jejíž vývoj probíhal pod krycím názvem Ivan, ale Američané ji pojmenovali Car bomba. Připomeňme si explozi termonukleární zbraně o síle ekvivalentu 50 Mt TNT, kdy v tento den roku 1961 atmosférická tlaková vlna i seismická vlna v zemské kůře oběhly Zemi třikrát.
Upravený turbovrtulový bombardér Tupolev Tu-95 měl nést bombu o hmotnosti 27 tun, které na délku měřila 8 metrů a v nejširším místě měla průměr 2,1 metru.
Pokusný výbuch byl plánován v oblasti arktického souostroví Nová země.
Bombardér Tu-95V, který byl použit jako nosič pro test Car bomby, dostal bílou barvu i na vrtulové listy.
Letoun s pumou odstartoval 30. října 1961 z letecké základny Olenja na poloostrově Kola.
Zde ještě zadní pohled na tento stroj s obří pumou
Speciál Tupolev Tu-95V upravený pro shození největší jaderné bomby v dějinách lidstva
Velikost pumy v porovnání s lidskou postavou
Okamžik svržení Car bomby z letounu Tu-95V ve výšce 10,5 km
Car bomba byla vypuštěna na padákovém zařízení aby posádka letounu získala čas na opuštění kritické oblasti.
Puma explodovala v nadmořské výšce 4 200 metrů nad poloostrovem Suchý nos. Její pád trval 188 sekund. Čas exploze 11:32 moskevského času.
Na této infografice je načrtnuté porovnání velikosti a sil jaderných výbuchů. Little Boy a Fat Man byly bomby použité v roce 1945 a měly sílu 15 kt (kilotun TNT) a 21 kt. Castle Bravo byl první ze série jaderných testů prováděných USA na atolu Bikini na Marshallových ostrovech. Car bomba, vytvořená Sovětským svazem a testovaná v roce 1961, s výkonem 51 000 kt zůstává nejsilnější jadernou zbraní, která kdy byla odpálena.
Ohnivá koule po výbuchu měla odhadovaný průměr osm kilometrů. Atomový hřib vystoupal do výšky 67 kilometrů a maximální průměr jeho hlavy se odhaduje na 95 kilometrů.
Vrtulník Mi-4 v oblasti, kde nedlouho předtím explodovala Car bomba. Samotní Sověti se obávali devastujícího účinku Car bomby v plné její vypočtené síle ekvivalentu 100 Mt TNT. Její hlavice měla být třístupňová, přičemž třetí stupeň měl tvořit „uranový obal“. Pro účel testování byl však tento nahrazen olovem. Tím se snížila nejen síla pumy na polovinu, tedy na ekvivalent 50 Mt TNT, ale minimalizoval i jaderné zamoření.
Model Car bomby, testované 30. října 1961, byl dopraven z Jaderného centra v Sarově do Centrální výstavní síně Manež na kulturně-historickou výstavu pořádanou při příležitosti 70. výročí ruského jaderného průmyslu.
