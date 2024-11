Izrael kupuje viditelné stíhačky F-15. Jsou dražší než neviditelné F-35

Část 1/5

Smlouvu o nákupu letounů podepsalo izraelské ministerstvo obrany už 7. listopadu. Jak už to bývá, jednalo se o něm přes čtyři roky. Cena má vyjít na 5,2 miliardy dolarů, v přepočtu asi 125 miliard korun. Dohoda obsahuje i možnost nákupu dalších pětadvaceti strojů. Podle některých zdrojů už se s nimi počítá. Nákup by mohla provázet i úprava stávajících izraelských letounů F-15I Ra’am na stejný standard. Celková cena kontraktu by se v takovém případě měla podle webu The War Zone vyšplhat na 18,8 miliardy dolarů, tedy něco přes 454 miliard korun.

Letoun F-15EX

Izraelské letectvo si má stroje začít přebírat v roce 2031. Verze F-15IA je odvozená od varianty F-15EX, kterou v současnosti postupně nakupuje USAF. Jde o hodně vylepšenou mutaci dvojmístné stíhačky F-15E Strike Eagle. Tento víceúčelový stíhací letoun se hodí i k útokům na pozemní cíle.

Stíhačka F-15 se poprvé odlepila od země už v roce 1972, tedy před dvaapadesáti lety. Izrael provozuje od roku 2017 stealth stroje F-35I Adir. Letouny F-15, jakkoli vylepšené, jsou starší než samotná technologie obtížné zjistitelnosti radarem. První experimentální stealth stroj byl prototyp Lockheed Have Blue. Poprvé se vznesl do vzduchu v roce 1977.