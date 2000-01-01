náhledy
Při invazi do Polska šly za svými cíli ruku v ruce nacistická a komunistická diktatura. V souvislosti s tím se připomíná i společná přehlídka wehrmachtu a Rudé armády. Připomeňme si fotograficky tuto událost, kterou se někteří zdráhají přehlídkou nazývat, což je ovšem v kontextu zločinného spojenectví daných protagonistů zcela nepodstatné.
Autor: public domain
Německá invaze do Polska začala 1. září 1939. Sedmnáctého dne války, kdy Polsko ještě nebylo na kolenou, mu vrazil nůž do zad Sovětský svaz. Tím se pád Polska zrychlil, ostatně právě útok z východu měl za následek zahájení organizovaného ústupu velké části polských sil do Rumunska. Dobojováno bylo 6. října. A jen abychom to měli komplet, tak musíme zmínit i účast slovenské armády na invazi, ale tam to prakticky nestojí za řeč.
Autor: public domain
Rozdělení Polska mezi Německou říši a Sovětský svaz bylo ujednáno v Moskvě a stvrzeno v tajném dodatku paktu Molotov-Ribbentrop 23. srpna 1939. Když došlo k realizaci, je celkem logické, že linii dotyku spřátelených vojsk nebylo možné při samotných bojových operacích přesně dodržet. Někde došli Němci dál, přičemž tam se potom museli stahovat zpět, aby si to Sověti mohli podle vzájemné dohody sebrat. Tak k tomu došlo i ve městě Brest. Město bylo tehdy známé jako Brest Litevský, i když v letech 1923 až 1939 nesl polské jméno Brest nad Bugem. Němečtí a sovětští vojáci se setkávali jako největší kamarádi, hovořili spolu, cigarety si vyměňovali a zbraně ukazovali.
Autor: Bundesarchiv
Bratříčkování německých vojáků (zde tři) a sovětských vojáků (zde jeden ční z věže obrněného automobilu BA-20) nebralo konce. Němečtí vojáci vpravo mají tankistické uniformy (patří wehrmachtu, nenechte se zmást lebkou). Fotka byla pořízena v katastru Brestu Litevského 20. září 1939.
Autor: public domain
Opět snímek ze setkání vojáků wehrmachtu a Rudé armády v oblasti Brestu Litevského. A zde si můžeme také položit řečnickou otázku: Dojel ten sovětský sportovec až do Brestu na bicyklu s berany, nebo si ho pořídil až na místě?
Autor: Bundesarchiv, Bild 101I-121-0008-25 / Ehlert, Max / CC-BY-SA 3.0
Němce při společných setkáních se Sověty při dobývání Polska překvapila například jejich slabá disciplína. Ovšem na politickou práci s mužstvem byli Sověti kabrňáci.
Autor: Bundesarchiv, Bild 101I-121-0011-20
Jednotky německého XIX. armádního sboru generála Heinze Guderiana obsadily Brest Litevský po třídenních bojích 17. září. Oblast zájmu mezi Němci a Sověty v té oblasti byla podle dohody rozhraničena řekou Bug, kdy Brest se nacházel na jejím východním břehu. Vidíme, že Brest Litevský si tedy nárokovali Sověti. Proto se Němci museli v rozumném termínu, a to 22. září, stáhnout zpět za řeku Bug.
Autor: Bundesarchiv
Při sjednávání aktu předání města byl mimo jiné domluven slavnostní pochod vojáků, samozřejmě za muziky. Za německou stranu se hrály pochodovky Erika a Píseň Horsta Wessela, za sovětskou - jak jinak - Internacionála a jejich hymna.
Autor: Bundesarchiv
Z východní strany se ozývají i hlasy, že v Brestu Litevském se tenkrát vlastně o žádnou společnou vojenskou přehlídku nejednalo, ale bylo to jen slavnostní předání města za pochodu (pochodu obrazně, tehdy se pouze jelo) německých vojáků. Zatímco sovětští vojáci tam snad potom ve svých obrněncích projeli jen tak nezávazně. Také by prý musely být u provizorní tribunky vyvěšeny současně obě vlajky, jak s hákovým křížem, tak s hvězdou, srpem a kladivem. Ale to není podstatné, sami Němci to za přehlídku tehdy označovali. A konkrétně ty vlajky? Tak šlo o předání kořisti, nejdřív tam tedy visela německá, která byla následně vyměněna za sovětskou.
Autor: public domain
Také zde to vidíme na vlastní oči. Minimálně Němci to za společnou slavnostní přehlídku měli.
Autor: public domain
Pro nejvyšší velitele obou v místě zúčastněných armádních sil byla pro tu slávu s předáním kořisti stlučena nízká primitivní tribunka. Stojící osoby jsou (zleva): generálporučík Mauritz von Wiktorin (velitel 20. pěší divize ze sestavy XIX. armádního sboru), generál Heinz Guderian (velitel XIX. armádního sboru) a generálmajor Semjon Krivošejn (velitel 29. lehké tankové brigády).
Autor: Bundesarchiv, Bild 101I-121-0011A-22 / Gutjahr / CC BY-SA 3.0 DE
Velké spojenectví dvou říší, které se odráží i na této fotce z Brestu Litevského ze dne 22. září 1939, vydrželo do 22. června 1941. Jinak ještě můžeme upřesnit, že zmíněné město Brest dnes leží v Bělorusku při hranici s Polskem na jihu. To jen pro upřesnění, pokud by starý název Brest Litevský některé čtenáře mátl.
Autor: Bundesarchiv, Bild 101I-121-0012-15 / CC-BY-SA 3.0
Ať už to tedy společná slavnostní přehlídka byla, či nebyla, tak rozhodně to nebylo nic pěkného.
Autor: Bundesarchiv, Bild 101I-121-0011A-23 / CC-BY-SA 3.0
Brest Litevský při předání města Sovětům dne 22. 9. 1939. Na cestě vidíme sovětské lehké tanky T-26 odlišných verzí.
Autor: Bundesarchiv, Bild 101I-121-0012-30 / CC-BY-SA 3.0
Sovětské lehké tanky T-26 projíždějí podél německé kolony při slavnostním předávání Němci dobytého města Sovětům.
Autor: Bundesarchiv
Družba sovětských a německých důstojníků v Brestu, září 1939. Lehký obrněný automobil je sovětský BA-20 ve verzi vybavené radiostanicí, což zde poznáme podle rámové antény vedené kolem vrchní partie korby vozu.
Autor: Bundesarchiv
Opět Němci u sovětského BA-20. Sovětský voják tam stojící už je evidentně z osádky vozidla.
Autor: public domain
Lehký obrněnec BA-20 sloužil především k průzkumu. Pancéřování měl slabé, výzbroj tvořil pouze jeden lehký kulomet situovaný ve věži. Platforma předmětného obrněnce vycházela z osobního automobilu GAZ-M1, který samozřejmě nese americkou stopu. Zde opět fotka z Brestu Litevského, kde se konala společná přehlídka wehrmachtu a Rudé armády.
Autor: public domain