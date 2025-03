Trump nabízí F-35 Indii. Musk letadlo nesnáší. Místo něj by chtěl jen drony

Část 1/5

Letoun F-35 na Eielsonově letecké základně na Aljašce (21. července 2023)

Indický premiér navštívil Spojené státy už mezi 10. a 12. únorem. S nabídkou prodeje moderních víceúčelových bojových letounů F-35 seznámil americký prezident Donald Trump novináře na tiskové konferenci po skončení návštěvy. Šlo o poněkud překvapivý krok. Prodej F-35 nejlidnatější zemi světa donedávna nepřicházel v úvahu. Nové Dillí totiž ve zbrojní oblasti poměrně úzce spolupracuje s Ruskem. Stroje F-35 disponují citlivými technologiemi. Spojené státy by ještě nedávno nejspíš nebyly příliš nadšené, pokud by se dostaly do ruských rukou.

Do jaké míry nabídka nabídka souvisí s možnou radikální změnou americké zahraniční politiky, teprve uvidíme. Indie nicméně stíhačky opravdu shání. Už v roce 2018 požádala světové výrobce o informace před vlastním zahájením tendru. Ten se označuje jako MRFA (Multirole Fighter Aircraft, víceúčelové stíhací letadlo).

Poptávaných strojů má být 114. Přihlásilo se víc firem, včetně společnosti Lockheed Martin vyrábějící F-35. Ta však nabídla speciální indickou modifikaci letounu staršího typu F-16 označovanou jako F-21. O stealth strojích F-35 nebyla řeč. Administrativa Donalda Trumpa by to zřejmě ráda změnila.

„Od letošního roku zvýšíme prodeje vojenského vybavení do Indie o mnoho milionů dolarů a také připravujeme půdu pro to, abychom Indii nakonec dodali stealth stíhačku F-35,“ řekl prezident na už zmíněné tiskové konferenci.