Krize už není tabu, ale realita. Připravit se dá i s rozumem, míní experti

Elen Černá
Vysíláme   10:00
Pandemie, válka na Ukrajině, energetické výpadky. Poslední roky smazaly iluzi, že krize se dějí jen někomu jinému. Otázka už nezní jestli, ale kdy. A hlavně: jak se na ně připravit, aniž bychom propadli extrémům. I na to hledali odpověď hosté iDNES Lounge – Radek Slabý, zakladatel značek Adventure Menu a PRO RATION, a Michal Ščepko, instruktor taktických kurzů a externí spolupracovník Rigad.

Lounge – pořad iDNES.tv

Sledovat další díly na iDNES.tv

Shoda zazněla překvapivě jasně. Česká populace není na krizi připravená, ale nejde o selhání jednotlivců. Dlouhá léta nás totiž utvrzovali v tom, že žádné ohrožení nepřijde. Ten relativně rychlý přechod sice začíná uvažování lidí měnit, ale zatím pomalu. Za státy, jako jsou Finsko, Polsko anebo pobaltské země, stále výrazně zaostáváme.

Hosté pořadu

Radek Slabý
Adventure Menu & PRO-RATION

Radek Slabý je zakladatelem značek Adventure Menu a PRO-RATION, které se zaměřují na výrobu kvalitního hotového jídla pro outdoor, cestování i krizové situace. Pod jeho vedením se firma prosadila nejen v Česku, ale i na zahraničních trzích, kde si získala reputaci díky důrazu na chuť, nutriční hodnoty a trvanlivost produktů. Dlouhodobě se věnuje tématům krizové připravenosti, logistiky zásobování a vývoji potravin pro mimořádné události.

Michal Ščepko
Rigad

Michal Ščepko je silový a kondiční trenér a externí spolupracovník společnosti Rigad. Má dvacetileté zkušenosti v Ozbrojených silách Slovenské republiky, kde působil jako instruktor vojenského potápění. Je jediným úspěšným absolventem výcviku US Navy SEAL BUD/S ze Slovenska i Česka. V současnosti se věnuje instruktáži přežití a vedení taktických kurzů. Specializuje se na krizovou přípravu, fyzickou odolnost a psychickou připravenost v extrémních podmínkách.

Nejdřív dýchat, pak myslet, až potom jednat

Co je obecně v krizové situaci nejpodstatnější? Michal Ščepko, který má za sebou jeden z nejnáročnějších vojenských výcviků světa u Navy SEALs, odpovídá bez zaváhání: „Jednoznačně klidná mysl. Člověk musí nejdříve dýchat, potom myslet a až potom konat.“ Tělo je podle něj důležité, ale bez hlavy ho nelze správně použít.

Právě psychická odolnosti a schopnost překonání vlastního komfortu lidem podle Ščepka nejvíc schází. „Už jenom cvičně si vyzkoušet ten diskomfort se mnozí velmi obávají,“ popisuje zkušenost ze svých třídenních kurzů přežití. Nejde v nich přitom o fyzické ničení, ale o scénářová cvičení – postavit přístřešek, rozdělat oheň, najít vodu. A hlavně zjistit, že to jde.

72 hodin, které rozhodnou

Základní strop, na který by se měl připravit každý, je podle Radka Slabého jasný: přežít 72 hodin bez elektřiny. To znamená mít doma zásobu vody, jídla, energie a základního zdravotního vybavení. „Jedna věc je mít materiál, ale druhá mít schopnosti ho reálně použít,“ zdůrazňuje.

A co si dát do spíže? Michal Ščepko radí jasnou strukturu: konzervované nebo sušené maso (bílkoviny), rýži, těstoviny nebo mouku (sacharidy) a olej, ořechy či semínka (tuky). K tomu jednu položku, která se často podceňuje – pochutiny. „Sůl, cukr, koření, a co je nejdůležitější – káva, čaj, čokoláda. V krizi to dokáže člověku dát mentální boost, psychicky ho to uklidnit,“ říká.

Podobnou službu v menší prostorové náročnosti mohou udělat tzv. Adventure emergency packs – balíčky, obsahující dvě hotová jídla, dvě energetické tyčinky, dvě vody a samoohřev. Původně vznikly pro záchranné složky, které potřebovaly mít v krizových situacích jednoduchý přístup ke kvalitnímu jídlu a čisté vodě. Využít se dají díky své skladnosti jak v menších bytových prostorách, tak třeba i v autě, pro případ, že by člověk uvízl v nějaké mnohahodinové zácpě. Další výhodou balíčků je dlouhá, mnohdy až patnáctiletá, trvanlivost.

Evakuační zavazadlo? Základem je nůž, křesadlo a filtr

Pokud by došlo na rychlé opuštění domova, měl by mít člověk připravené takzvané evakuační zavazadlo. Instruktor taktických kurzů vyjmenovává tři naprosté základy: „Nůž, křesadlo a nějaký filtr na vodu. S nožem si dokážete velmi pomoci, s křesadlem vyrobíte teplo a s filtrem pitnou vodu.“

K tomu doporučuje přidat kompas, termofólii („vynikající věc, která vám dá teplo“) a vysílačku, která má světlo, rádio a solární nabíječku. Rádio na baterky je podle obou hostů klíčové – stát má povinnost informovat a hlavním kanálem má být veřejnoprávní rozhlas.

Radek Slabý upozorňuje v krizi na jeden zásadní, často podceňovaný prvek: sílu komunity. „Na vesnicích existuje, ve městech bohužel skoro vůbec. Přitom je to první věc, která by v krizi měla fungovat – každý umí něco jiného, pomůžeme si navzájem.“

Hotovost, zbraně a tenká hranice sebeobrany

Je potřeba si také uvědomit, že v krizi nefungují bankomaty ani terminály. „Bez hotovosti jste ztraceni,“ připomínají experti. Minimálně by měla být doma hotovost na týden pro celou rodinu, někteří doporučují až na šest měsíců. K penězům je podle Radka Slabého taktické přidat ještě „drahý kov“ – šperky nebo mince, které si udrží hodnotu.

iDNES LOUNGE

Sledovat další díly na iDNES.tv

Co by si měl člověk odnést jako první krok, pokud začíná od nuly? „Vytvořit evakuační zavazadlo a zásoby na 72 hodin až dva týdny v domácnosti,“ shrnuje Radek Slabý. Michal Ščepko k tomu dodává: „Připravenost nebrat jako extrém, ale jako naprosto přirozenou věc. Naše babičky to tak měly.“

A poslední rada? Nenechat se odradit posměchem. „Drtivá většina populace si dlouho myslela, že jsme v totálním bezpečí. Každý, kdo se připravoval, byl za divného. Vymýtit to bude chtít čas nebo úsilí autorit,“ uzavírají oba.

Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma „Jak být připraven na krizi“ jsou zleva silový a kondiční trenér a externí spolupracovník Rigad Michal Ščepko a zakladatel Adventure Menu a PRO-RATION Radek Slabý. Pořad moderuje Elen Černá.
7 fotografií
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Jak soudruzi uvěřili vlastnímu mýtu. 40 let od jaderné havárie v Černobylu

Černobylská jaderná elektrárna nedlouho po explozi

Historie se stále opakuje, a tak jako se kdysi věřilo v nepotopitelný Titanic, chloubou sovětského jaderného průmyslu byly reaktory RBMK. Sověti je pokládali za natolik bezpečné, že podcenili jejich...

V ČSSR se „díky“ RVHP vyráběly i zastaralé tramvaje T2D pro NDR

Tramvaj Tatra T2D (v ČSSR vyráběná Gotha T2-62 pro NDR). Naumburg, 1989

V tramvajové velmoci Československu bylo ve druhé polovině 60. let vyrobeno i více než sto v té době již archaických tramvají Tatra T2D. Byly to stroje východoněmecké konstrukce vyráběné právě pro...

Trump plánuje utratit za zbrojení 1,5 bilionu dolarů. Víme, co chce koupit

Americký torpédoborec s řízenými střelami a hlídkové plavidlo indického...

Současný prezident Spojených států amerických vyhrál volby se záměrem omezit angažmá své země ve světě. Mělo se to týkat hlavně válek. Jako mnoho jiných politiků před ním nakonec dělá pravý opak...

Tragédie letu China Airlines 140. Airbus spadl před 32 lety u Nagoji

Zbytky rozdrcené pilotní kabiny

Během pokusu o přistání v japonské Nagoji udělali piloti letu 140 jednu zásadní chybu. Obyčejný dopravní letoun vystřelil špičkou k oblakům a jako kámen spadl na zem. Tragédie je dodnes druhou...

Tři roky výroba, desítky let servis: zakázka, která změní celé odvětví

Ředitel VOP CZ Vlastimil Navrátil

VOP CZ je státní firma, jejímž úkolem je zajišťovat strategické, výrobní a servisní kapacity potřebné pro obranyschopnost státu. Ředitel Vlastimil Navrátil však zdůrazňuje, že je to jedna z mála...

Krize už není tabu, ale realita. Připravit se dá i s rozumem, míní experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma „Jak být připraven na krizi“ jsou zleva...

Pandemie, válka na Ukrajině, energetické výpadky. Poslední roky smazaly iluzi, že krize se dějí jen někomu jinému. Otázka už nezní jestli, ale kdy. A hlavně: jak se na ně připravit, aniž bychom...

27. dubna 2026

Chce nás osvobodit od velkých firem. A takto funguje jeho správa fotografií

Ilustrační foto - Immich

Cloudové galerie typu Google Fotky, iCloud Fotky nebo Onedrive nabízejí skvělé pohodlí. Automatické zálohování, vyhledávání podle obličejů, mapy míst, sdílení odkazem. Jenže tento komfort má svou...

27. dubna 2026

Milník válčení. Americký torpédoborec po desítkách let použil námořní dělo

Záběr na nákladní loď M/V Touska plující pod íránskou vlajkou, zatímco...

Americko-izraelská kampaň proti Íránu zatím stále dopadá spíše rozpačitě. Přesto přináší nové milníky v dějinách válčení. Jeden z nich je i zapojení námořního děla. Válečná loď Spojených států ho...

27. dubna 2026

Tragédie letu China Airlines 140. Airbus spadl před 32 lety u Nagoji

Zbytky rozdrcené pilotní kabiny

Během pokusu o přistání v japonské Nagoji udělali piloti letu 140 jednu zásadní chybu. Obyčejný dopravní letoun vystřelil špičkou k oblakům a jako kámen spadl na zem. Tragédie je dodnes druhou...

26. dubna 2026

Radiací poškozená buňka „páchá sebevraždu“. Jak probíhá nemoc z ozáření

Premium
Pripjať a její detaily...

Havárie atomových elektráren v Černobylu a Fukušimě jsou vnímány jako katastrofy především v souvislosti s dopadem radiace na lidské zdraví. Vysoké dávky záření jsou smrtelné, ale zabíjet může třeba...

26. dubna 2026

Dědictví Černobylu. Havárie byla i k něčemu dobrá, vysvětluje jaderný vědec

Premium
Jaderný vědec Ondřej Novák

Právě před 40 lety to bouchlo. 26. dubna 1986 se v Černobylu stala katastrofa, která dodnes ovlivňuje naše životy. Jen jinak, než si myslíme. V rozhovoru pro magazín Víkend DNES o tom vypráví jaderný...

25. dubna 2026

Roste zájem o mrtvý produkt od Applu. Proč ho lidé oprašují?

Nové iPody shuffle

Přehrávač Apple iPod byl jedním z ikonických zařízení, která pomohla budovat značku celé firmy. Na začátku tohoto desetiletí se jej však společnost zbavila a ukončila výrobu. Nyní se zase dostává do...

25. dubna 2026

V Polsku našli téměř tříkilogramový železný meteorit. Díky českým výpočtům

Výřez z celooblohového snímku meteoru pořízeného automatickou digitální...

Výpočty Astronomického ústavu Akademie věd ČR pomohly k nálezu železného meteoritu v Polsku. Váží necelé tři kilogramy, atmosférou Země proletěl minulý týden v pátek večer a na blíže nespecifikovaném...

24. dubna 2026  20:24

Černobyl i Fukušima nás poučily. Dnes by naše jaderky odolaly i tornádu, říká expert

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd...

Katastrofy v Černobylu a Fukušimě zásadně změnily přístup k jaderné bezpečnosti po celém světě. V Rozstřelu na iDNES.cz to řekl Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd, podle něhož jsou...

24. dubna 2026

Jak soudruzi uvěřili vlastnímu mýtu. 40 let od jaderné havárie v Černobylu

Černobylská jaderná elektrárna nedlouho po explozi

Historie se stále opakuje, a tak jako se kdysi věřilo v nepotopitelný Titanic, chloubou sovětského jaderného průmyslu byly reaktory RBMK. Sověti je pokládali za natolik bezpečné, že podcenili jejich...

24. dubna 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Nouzová přistání a dramatické momenty. Kdyby Aero Ab-11 mohlo vyprávět

Replika Aero Ab-11 v Leteckém muzeu Kbely

Již tuto sobotu, 25. dubna se opět otevřou brány Leteckého muzea Kbely. Ozdobou zahájení této 58. muzejní sezony bude kromě jiného i replika dvojplošníku Aero Ab-11, do které vložili restaurátoři...

24. dubna 2026

Sluneční bouře mohou napáchat škody za miliardy. Ale už víme, kdy přijdou, líčí expert

Premium
Slunce s erupcemi

Společnost IBM ve spolupráci s NASA vyvinula model Surya, který dokáže pomoct s předpovědí sluneční aktivity. I když není vidět, může mít značný dopad na život běžných lidí. Jak to celé funguje,...

24. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.