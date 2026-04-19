Námořnictvo Spojených států amerických už týden na dálku blokuje íránské přístavy. Původně to udělalo na oplátku za uzavření Hormuzského průlivu ze strany Teheránu. Veledůležitá vodní cesta spojuje Perský a Ománský záliv. Za běžných okolností jí proudí pětina světové ropy. Írán ji v reakci na americko-izraelské útoky uzavřel pro Američany a jejich spojence. V pátek odpoledne Íránci proplouvání průlivem umožnili, i když jinou trasou než před válkou. Teherán očekával, že Američané svou operaci ukončí. Ti v ní však pokračují.
„Námořní blokáda zůstane v plné síle a účinnosti, a to výhradně ve vztahu k Íránu, a to až do doby, než bude naše dohoda s Íránem stoprocentně dokončena,“ napsal prezident Spojených států na své soukromé sociální síti Truth Social:
Potvrdil to i šéf místního amerického velitelství CENTCOM, admirál Bradley Cooper reportérům CNN. Operace podle něj bude trvat „tak dlouho, jak bude nutné,“ a blokáda „bude platit tak dlouho, jak to prezident určí.“