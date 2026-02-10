Před 120 lety spustili Britové na vodu HMS Dreadnought. Změnila běh dějin

Radek John
Revoluční bitevní loď znovu nastartovala už probíhající závody ve zbrojení mezi námořními mocnostmi. Začaly od nuly. Měla rozsáhlý dopad i na dobovou kulturu. Udělala si z ní legraci pozdější slavná spisovatelka Virginie Woolfová.
Část 1/9

HMS Dreadnought s viceadmirálskou vlajkou

Desátého února 1906 se na lodní skluzavce č. 5 v portsmouthských loděnicích odehrál slavnostní křest zbrusu nové lodě britského Královského námořnictva. Byl však o něco méně slavnostní, než mohl. Nové lodě by tradičně měla vyprovázet do světa dáma. V případě plavidla ze skluzavky č. 5 se počítalo s britskou královnou Alexandrou. Panovnici naneštěstí pouhých dvanáct dní před obřadem zemřel otec, Kristián IX. Dánský. Musela proto účast na obřadu zrušit.

Zastoupil ji manžel, král Edward VII. Monarcha podle zvyku zhoupl na laně lahev s perlivým vínem. Pocházela až z Austrálie.

Když se však dotkla trupu lodě, jen se neškodně odrazila. Král ji musel rozhoupat ještě několikrát. Konečně se rozletěla na tisíc kousků. Její obsah stekl po šedém boku. Jeho Veličenstvo pak prohlásilo:

„Křtím tě jménem Dreadnought.“

Šlo o první bitevní loď nového typu. Lépe vyzbrojenou, rychlejší a lépe chráněnou než všechna dosavadní plavidla stejné kategorie. Její spuštění na vodu přineslo obrat v toku dějin.

Mezi námořními mocnostmi světa už delší dobu probíhaly závody ve zbrojení. Spuštění HMS Dreadnought na vodu je restartovalo. Začaly znovu od nuly.



Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář

