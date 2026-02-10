Desátého února 1906 se na lodní skluzavce č. 5 v portsmouthských loděnicích odehrál slavnostní křest zbrusu nové lodě britského Královského námořnictva. Byl však o něco méně slavnostní, než mohl. Nové lodě by tradičně měla vyprovázet do světa dáma. V případě plavidla ze skluzavky č. 5 se počítalo s britskou královnou Alexandrou. Panovnici naneštěstí pouhých dvanáct dní před obřadem zemřel otec, Kristián IX. Dánský. Musela proto účast na obřadu zrušit.
Zastoupil ji manžel, král Edward VII. Monarcha podle zvyku zhoupl na laně lahev s perlivým vínem. Pocházela až z Austrálie.
Když se však dotkla trupu lodě, jen se neškodně odrazila. Král ji musel rozhoupat ještě několikrát. Konečně se rozletěla na tisíc kousků. Její obsah stekl po šedém boku. Jeho Veličenstvo pak prohlásilo:
„Křtím tě jménem Dreadnought.“
Šlo o první bitevní loď nového typu. Lépe vyzbrojenou, rychlejší a lépe chráněnou než všechna dosavadní plavidla stejné kategorie. Její spuštění na vodu přineslo obrat v toku dějin.
Mezi námořními mocnostmi světa už delší dobu probíhaly závody ve zbrojení. Spuštění HMS Dreadnought na vodu je restartovalo. Začaly znovu od nuly.