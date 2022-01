Leden 1942 – Anthropoid získává podporu domácího odboje, hlavně sokolů

Letoun, který se nesmazatelně zapsal do historie českého odboje - Halifax Mk.II/srs. 1a L9613 (NF-V) od 138. peruti pro zvláštní úkoly. V noci z 28. na 29. prosince 1941 z něj F/O Ronald C. Hockey, DFC vysadil nad protektorátem paraskupiny Anthropoid, Silver A a Silver B. Snímek byl pořízen následujícího roku, kdy stroj úkoly zavály až do Egypta.