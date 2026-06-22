Návrh se v angličtině jmenuje Maverick Act. Je to zjevná narážka na dvojici filmů z prostředí námořnictva, Top Gun a Top Gun: Maverick. Točí se kolem osudů fiktivního pilota Peta „Mavericka“ Mitchella. Letouny F-14 se částečně i jejich vlivem staly kulturní ikonou. Od vyřazení typu z aktivní služby se proto objevují návrhy na provoz některého z nich coby létajícího veterána. Bránila tomu zákonná omezení. Jejich hlavní účel byl překazit vývoz náhradních dílů pro F-14 do další země, která těmito stroji dlouho disponovala: Íránu.
Pokud se jeden ze tří kusů F-14 povede opravdu zprovoznit, létání s ním bude velmi drahé. Cena za letovou hodinu tohoto typu se v roce 2006 pohybovala mezi čtyřiceti a šedesáti tisíci dolary. Po započítání inflace by to dnes odpovídalo 1,4 až dvěma milionům korun.