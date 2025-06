Minulý týden zveřejnilo izraelské letectvo záběry útoku na dva íránské letouny F-14 Tomcat stojící na mezinárodním letišti Teherán-Mehrabád. Pozdější satelitní snímky ukázaly, že jedna za stíhaček je po útoku zničená úplně, druhá těžce poškozená. Podle webu The War Zone (TWZ) šlo o stroje, které už byly beztak nějakou dobu neschopné letu. Video však předznamenalo něco, co jednou muselo přijít. Tomcat se loučí. Konec jeho kariéry v íránském letectvu znamená zároveň i konec celkový. Jediným dalším uživatelem F-14 bylo totiž americké námořnictvo. To však slavné stíhačky vyřadilo už v roce 2006.