O snahách Donalda Trumpa odkoupit ledem pokrytý nehostinný ostrov i výhrůžkách jeho vojenským podmaněním už bylo napsáno hodně. Prezident odůvodňuje svoje jednání bezpečností Spojených států. Washington však už může grónské území využívat v rámci NATO. Dělá to méně, než mu umožňují platné mezinárodní smlouvy. Mnoho komentátorů také připomnělo, že se Američané nároku na Grónsko před víc než stoletím vzdali. Udělal to za ně prezident Woodrow Wilson.
V roce 1917 totiž podepsal dohodu o koupi dánského území v Karibském moři, dnes známém jako Americké Panenské ostrovy. Washington za ně zaplatil 25 milionů dolarů. Byl to ekvivalent dnešních 629 milionů nebo zhruba třinácti miliard korun. Vedle této částky se zavázal neusilovat o Grónsko.
Jen tak mimochodem, mezi nově nabytými ostrovy byl i kousek země jménem Little St. James. Později ho koupil finančník Jeffrey Epstein. Little St. James pak získal přezdívku Ostrov pedofilů.
Ale zpátky ke Grónsku. Ostrov o rozloze 2 166 000 čtverečních kilometrů, tedy víc než sedmadvacetinásobek plochy Česka, má vskutku značný strategický význam. Následující řádky se pokusí stručně shrnout, v čem spočívá.