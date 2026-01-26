Grónsko je klíč k Arktidě. Partie o největší ostrov světa bude pokračovat

Radek John
Poslední zhruba dva týdny se americký prezident Donald J. Trump veřejně zabýval možností získat pro USA Grónsko. Vyhrožoval anexí ostrova a cly proti zemím, které se plánu vzepřou. Po summitu NATO v Davosu se situace uklidnila. Zůstává však otázkou, na jak dlouho. Proč Američané o Grónsko tak stojí?
Část 1/5

Grónsko. Vojenské letadlo dánského královského letectva na letišti v Nuuku (15. ledna 2026)

O snahách Donalda Trumpa odkoupit ledem pokrytý nehostinný ostrov i výhrůžkách jeho vojenským podmaněním už bylo napsáno hodně. Prezident odůvodňuje svoje jednání bezpečností Spojených států. Washington však už může grónské území využívat v rámci NATO. Dělá to méně, než mu umožňují platné mezinárodní smlouvy. Mnoho komentátorů také připomnělo, že se Američané nároku na Grónsko před víc než stoletím vzdali. Udělal to za ně prezident Woodrow Wilson.

V roce 1917 totiž podepsal dohodu o koupi dánského území v Karibském moři, dnes známém jako Americké Panenské ostrovy. Washington za ně zaplatil 25 milionů dolarů. Byl to ekvivalent dnešních 629 milionů nebo zhruba třinácti miliard korun. Vedle této částky se zavázal neusilovat o Grónsko.

Grónsko. Vojenské letadlo dánského královského letectva na letišti v Nuuku (15. ledna 2026)
Grónsko. Aurora borealis, známá také jako polární záře, je vidět na obloze nad Nuukem. (19. ledna 2026)
Linie GIUK v dobách studené války
Americká ponorka USS Newport News v Reykjavíku
35 fotografií

Jen tak mimochodem, mezi nově nabytými ostrovy byl i kousek země jménem Little St. James. Později ho koupil finančník Jeffrey Epstein. Little St. James pak získal přezdívku Ostrov pedofilů.

Ale zpátky ke Grónsku. Ostrov o rozloze 2 166 000 čtverečních kilometrů, tedy víc než sedmadvacetinásobek plochy Česka, má vskutku značný strategický význam. Následující řádky se pokusí stručně shrnout, v čem spočívá.



26. ledna 2026

