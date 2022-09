Generál Svoboda se stal superhrdinou amerického komiksu

Americký komiks Ludvík Svoboda, přebal

Sovětský svaz nesl od léta 1941 hlavní tíhu válečných operací, proto na něj byl upřen zrak celého světa. Operacím na východní frontě, o tolik rozsáhlejším, než byly boje v Tichomoří nebo severní Africe, se věnovala den za dnem velmi detailně i západní média. A ačkoli poměr zpravodajství ve spojeneckých zemích odpovídal spíše poměru nasazení západních spojeneckých vojsk, i menší bitvy východní fronty byly západními médii zaznamenány a zpracovány.

Válečná propaganda v té době fungovala zejména v tisku a na radiopřijímačích. Okrajově v kinech, testovací televizní vysílání v Německu snad ani nemůžeme počítat. Je však jeden zajímavý okruh, který u nás zůstává stranou zájmu. Jde o válečné komiksy. Komiks byl u nás dlouhé roky chápán, a dodnes částečně je, jako vyloženě brakové umění. Pokud měl sloužit propagandě, platí to o něm dvojnásobně.

Protože však obrázkové příběhy s klasickými bublinami místo seřazeného textu patří k americké kultuře, rozšířily se komiksy s válečnou tématikou velice rychle, koneckonců kde jinde než ve válce najdete skutečné hrdiny. Vznikaly tak komiksy o pilotech, námořnících i vojevůdcích, o tankových velitelích, výsadkářích i o členech tajných služeb.

Velitelem jednotky byl Ludvík Svoboda, pozdější československý prezident. Zcela vlevo je jeho zástupce Bohumír Lenc-Lomský, vpravo důstojník NKVD Petr Kambulov. Sovětská tajná policie na československé vojáky dohlížela (ovšem nejen na ně, sledovala i sovětské jednotky).

A světe div se, v roce 1944 vznikl ve Spojených státech i komiks, který se věnoval Ludvíku Svobodovi, veliteli československých jednotek v Sovětském svazu. Jakkoli se nám to může zdát nepravděpodobné, devatenácté číslo komiksového časopisu Real LIFE přináší několik válečných heroických příběhů, mezi nimiž českého čtenáře zaujme právě příběh plukovníka Svobody, pozdějšího generála a prezidenta republiky v roce 1968.

Protože časopis již dávno nevychází a jeho výtisky patří do kategorie volně šiřitelného obsahu, sehnali jsme pro vás číslo, ve kterém je i příběh Ludvíka Svobody, a překreslili jej do češtiny. Příběh je to poněkud naivní, kdo chodil alespoň na základní školu, jistě si pamatuje, že začátek války pro Čechy a Slováky vypadal poněkud jinak, na druhou stranu jde o tak unikátní dílo z pohledu české historie, že i přes kupu nesmyslů na tak malém prostoru stojí za to si jej přečíst, koneckonců jde o pouhých pět stran.

Zajímavostí je zpracování střetu, který připomíná bitvu u Sokolova, všimněte si na jednom z obrázků kostelíku, který jako by vypadl z válečného velkofilmu Sokolovo, umístění obrany podél řeky nebo obrana před německými tanky.

V žádném dalším vydání časopisu se žádný československý voják v takovéto šíři neobjevil, jisté však je, že sám Ludvík Svoboda o komiksu věděl a že jeden výtisk dokonce vlastnil. Vy si jej budete moci na vlastní oči prohlédnout od 28. října tohoto roku ve znovuotevřeném, rozšířeném a zmodernizovaném Armádním muzeu na Žižkově.