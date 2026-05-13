Naháněla hrůzu ve válce i dnes. Německá stíhačka Focke-Wulf FW 190

Než s plně zaměříme na letošní airshow, věnujme ještě jedno malé ohlédnutí velmi zajímavé letecké akci v německém Hahnweide nedaleko Stuttgartu. V září loňského roku jsme zde mohli vidět mnoho zajímavých strojů a také letoun nadmíru neobvyklý.
Focke-Wulf FW 190 registrace D-FWMV z Braunschweigu, pilotovaný zkušeným pilotem Klausem Plasou, byl rozhodně zajímavým zpestřením, byť je nutné zdůraznit, že nejde o letoun s historickou bojovou zkušeností. Jde o novodobou stavbu z dílny firmy Flug Werk GmbH ve spolupráci s rumunskou Aerostar.
Flug Werk sám označení „replika“ odmítá a argumentuje tím, že stroje staví podle originálních plánů a výrobní dokumentace, přičemž sériová čísla nových strojů navazují přímo na výrobní sérii přerušenou v roce 1945. V letecké komunitě se přesto mluví o replikách, a to z dobrého důvodu: originální motor BMW 801 není k dispozici. Moderní stavby pohání čínský motor Dongan HS-7 – licenční kopie sovětského hvězdicového motoru Švecov Aš-82. Iluze skutečné „stodevadesátky“ je ale přesvědčivá.
Focke-Wulf FW 190 byl navržen Kurtem Tankem koncem 30. let min. století jako doplněk Messerschmittu Bf 109. Poháněn hvězdicovým motorem BMW 801 vstoupil do bojového nasazení v srpnu 1941 a okamžitě se ukázal jako lepší než tehdejší přední britský stíhač Spitfire Mk. V. Nadvládu si udržel až do příchodu Spitfiru verze IX.
Jediný letuschopný originální FW 190 s bojovou historií z druhé světové války a s originálním motorem BMW 801 se dnes nachází ve Flying Heritage & Combat Armor Museum v Everettu ve státě Washington. Jde o exemplář A-5 pilota Feldwebela Paula Rätze z JG 54, který se v roce 1943 zřítil do lesa nedaleko Leningradu po sabotáži olejového systému. Objeven byl v roce 1989 a po náročném restaurování poprvé vzlétl v prosinci 2010.